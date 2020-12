Nasdaq Composite : Fin de semaine en roue libre

(BFM Bourse) - L'indice Américain des valeurs technologiques évolue sur des niveaux records cette semaine, avec un nouveau point haut inscrit lors de la dernière séance juste au-delà de 12765 pts. Toutefois, le marché va entrer dans une période dite creuse, et beaucoup d'intervenants craignent qu'en absence de conviction, l'ensemble des indices connaissent une phase de consolidation, à laquelle le NASDAQ Composite n'a aucune raison d'échapper. Hier soir, le Nasdaq Composite a terminé en hausse de 0,84% à 12 764. Après une semaine marquée par la dernière intervention de la banque fédérale américaine, le marché américain reste optimiste, aidé en cela par la baisse marquée du Dollar, l'espoir que le plan de relance pourrait apporter, et la vaccination, qui pourrait mettre un terme à une situation sanitaire grave aux Etats-Unis. En cette fin de semaine, il est possible de faire le point sur l'ensemble des mesures monétaires prises par les différentes banques centrales. Les annonces de cette semaine renforcent certainement les perspectives de conditions monétaires favorable aux actifs à risque, qui, sous l'impulsion de la Fed, permettront au dollar américain de continuer à évoluer sur une trajectoire baissière. Les responsables du congres semblent optimistes sur le projet du plan de relance pour lequel les discussions sont toujours en cours. Ce plan de relance de 900 milliards de dollars serait bienvenu au lendemain d'une augmentation des inscriptions hebdomadaires au chômage, qui traduisent une dégradation de la conjoncture économique. Ces aides pourraient prendre la forme d'envoi de chèques vers les ménages américains, ainsi qu'une extension des allocations chômage. Certaines aides destinées à supporter les petites entreprises pourraient aussi voir le jour prochainement. Toutefois, comme l'a indiqué Mitch McConnel le leader du Sénat, les discussions pourraient durer tout le week-end. La FDA vient d'autoriser la diffusion et l'utilisation du vaccin proposé par la société Moderna. Cette nouvelle devrait contribuer à entretenir un parfum d'optimisme en cette fin d'année. Moderna pourrait profiter de cette nouvelle dans les premiers échanges, et la perspective d'une l'homologation de ce vaccin est une autre potentielle bonne nouvelle qui pourrait animer cette séance. D'autre part, les marchés pourraient être portés par les récents records du cuivre qui reflètent des anticipations sur d'éventuels investissement dans des secteurs porteurs sur l'activité des technos. Enfin, Microsoft sera sous surveillance lors de cette séance, le fiasco du lancement de Cyberpunk pourrait indirectement impacter Microsoft qui penserait retirer ce jeu de son catalogue X-Box.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En préouverture, le Nasdaq est plutôt bien orienté, Il évolue encore sur des plus hauts historiques, et pourrait bien terminer la semaine sur un nouveau point haut.

La tendance reste donc haussière et pourrait continuer à évoluer vers de nouveaux plus hauts significatifs, avec en point de mire une extension de Fibonacci qui fixerait un objectif moyen terme à 13582 pts si de nouveaux plus hauts venaient à être inscrits.

PREVISION

Le biais reste donc haussier avec de nouveaux points hauts attendus. La zone des 12205 pts reste un niveau d'invalidation en cas de cassure baissière.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime