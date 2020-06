Nasdaq Composite : Entrée confirmée dans une nouvelle phase de marché

(BFM Bourse) - Nouvelle phase de marché pour l'indice Nasdaq Composite: après la purge, l'impressionnant rallye de "retracement" intégral, voici une phase plus technique, hachée, faite d'alternance de courts moments d'euphorie et de résurgence de craintes. Il faut dire que les opérateurs, longtemps dopés par le soutien massif et sans faille de la Fed, encore réaffirmé en début de semaine, ne sont plus aveuglés, et donc moins inconditionnellement acheteurs. D'autant que la question épidémique sur le territoire américain est très loin d'être réglée. L'Université Johns Hopkins, dont les travaux font autorité en la matière, comptabilise près de 2 140 000 cas de positivité au nouveau coronavirus, pour près de 120 000 décès. Le nombre de nouveaux cas quotidiens aux Etats-Unis continue ponctuellement de faire des bonds vers les 25 000, sans marquer d'essoufflement notable...

Hier côté statistiques, la dynamique des ventes au détail a explosé les attentes. Dans leur assiette la plus large, ces ventes au détail ont bondi d'un mois sur l'autre de 17.7% en mai, contre une cible à +7.9%. Hors alimentation, énergie, alcool et tabac (éléments jugés volatils), ces ventes ont progressé très fortement de 12.4%, selon les chiffres de l'US Census Bureau. En revanche, le rapport fédéral sur l'industrie pour le mois passé a déçu, avec en particulier un taux d'utilisation des capacités de production encore faible, à 64.8% seulement, manquant significativement les attentes.

Au programme aujourd'hui des repères immobiliers avec les mises en ventes de logements et permis de construire en progression timides.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation d'un gap baissier sous les 10 000 points, suivi d'un test à haut risque sur la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) - test pas encore terminé - la configuration technique, révélatrice de la psychologie de marché, n'est plus celle qui prévalait lors du rally des mois d'avril et de mai. Les opérateurs sont moins inconditionnellement acheteurs, et se posent des question. L'alternance de séances d'euphorie et de résurgence de fortes craintes ne sont pas à exclure lors de cette nouvelle phase.

A ce stade, il est intéressant de comparer la force des volumes de transactions sur deux bougies à l'ampleur de corps comparable: celle de vendredi, rouge, et celle de lundi verte. Les volumes ont été clairement plus nourris sur la séance de baisse, la mobilisation étant plus forte et plus longue sur la séance.

Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 10000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 9000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime