Nasdaq Composite : En route vers le haut d'une figure de congestion

(BFM Bourse) - Mesures de confinement élargies, derniers robinets ouverts par la Fed, à destination en particulier des ménages et des entreprises, avancées au Congrès sur des mesures budgétaires exceptionnelles: rien n'y a fait pour l'instant, dans un marché d'actions en perte totale de confiance face aux conséquences économiques, actuelles et à venir, de la pandémie de coronavirus. L'indice Nasdaq Composite a touché hier de nouveaux points bas (6 631 points) dans la vague déferlante retraçant désormais tous les gains enregistrés depuis l'élection de Trump. Aux abois, le locataire de la Maison Blanche ne pense qu'à sauver son bilan... L'indice est toutefois parvenu à retrouver l'équilibre en clôture (-0,27%), sur-performant largement le Dow Jones (-3,04%) et le S&P 500 (-2,93%), grâce à de belles performances de poids lourds tels que Netflix (+8,24% à 360,27$) ou Amazon (+3,07% à 1 903$).

La Federal Reserve a étendu davantage ses mesures. "Hier la Fed à quand même permis aux marchés d'espérer ouvrir dans le vert après avoir annoncé un achat illimité d'actifs, comprenant également des obligations d'entreprises. En revanche ce type de rachat ne semble pas concerner le marché des « High Yield », les obligations d'entreprises ayant une note de crédit qui les rangent dans une catégorie spéculative" , a noté Vincent Boy (IG France). Force est de constater sur le marché n'a pas tenu.

Il devrait ouvrir ce jeudi en nette hausse toutefois, dans le sillage des marchés asiatiques puis européens: vis-à-vis de l'épidémie elle-même, un premier espoir sérieux émerge enfin. Le nombre de nouveaux cas et de décès a reculé en Italie ces dernières 24 heures - pour le deuxième jour d'affilée. Si le nombre de cas ne ré-accélère pas, ce plateau se situerait un mois et demi après la première infection rapportée, ce qui correspond à ce qu'on a vu en Corée du Sud également. Si les autres pays suivent la même tendance, il pourrait donc être bientôt atteint en France. Et les Etats-Unis ne seraient pas si loin derrière (une quinzaine de jours d'écart).

Au chapitre statistique, à suivre à 14h45 les toutes premières estimations des baromètres d'activité aux Etats-Unis pour le mois en cours, attendus significativement sous les 50 points pour l'industrie comme pour les services. A noter que les marchés d'actions européens sont passés outre ce matin un effondrement de ces baromètres. A suivre également sur le front immobilier, les ventes de logements neufs pour le mois de février.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Sur l'indice Nasdaq Composite, nous sommes au sens graphique au sein d'une figure de congestion (rectangle ou diamant, à confirmer) depuis la séance qui a suivi le krach historique du 16 mars. L'amplitude du corps noir de la bougie en marubozu d'école a défini le large cadre, pour l'instant de cette figure de congestion. Seule deux ombres basses sortent de cette figure (18 et 23 mars). Dans l'immédiat, une poursuite de la congestion est attendue, à savoir pour la séance de ce mardi, une hausse en direction de la borne haute à 7 345 points. Nous aurons alors une confrontation intéressante avec la moyenne mobile à 10 jours (en bleu foncé). A terme, le sens de la sortie de cette phase de congestion sera prédictif.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 6686.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

