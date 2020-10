Nasdaq Composite : En quête de certitudes sous les sommets historiques

(BFM Bourse) - Le ton optimiste de Nancy Pelosi ce weekend à propos des négociations budgétaires au Congrès devrait aider Wall Street à débuter la semaine légèrement dans le vert, sans aucune garantie durable. La Présidente de la Chambre des Représentants a reconnu l'existence de désaccords, tout en notant la possibilité d'un scénario avec accord budgétaire avant l'issue de l'élection présidentielle, dans une quinzaine de jours. Vendredi, l'indice Nasdaq Composite se contractait de 0,36% à 11 671 points, dans des volumes en contraction, preuve du manque d'inspiration d'un marché en manque de certitudes, sur l'issue de la présidentielle, sur l'enveloppe et la nature du nouveau plan de relance en discussion, et sur le calendrier de mise à disposition à large échelle d'un vaccin contre le Covid-19.

Alexandre Baradez (IG France) prévient; "Les mouvements des indices américains ces derniers jours sont assez liés à l’évolution des anticipations concernant le plan de soutien économique mais il est nécessaire de continuer à surveiller l’évolution des sondages nationaux. Même si Joe Biden devance toujours largement Donald Trump, on note un petit resserrement des pourcentages la semaine dernière et ce week-end. Ce n’est pas l’hypothèse la plus probable, mais si ce mouvement devait se renforcer dans les jours qui viennent, les marchés pourraient à nouveau « pricer » le scénario d’un scrutin serré avec risque de contestation du résultat et donc plus de volatilité à la clé."

Principal rendez-vous macroéconomique vendredi, les ventes au détail aux Etats-Unis, pour le mois de septembre, ont vu leur dynamique dépasser largement les attentes, à +1.9% en rythme mensuel pour l'assiette de produits la plus large, contre un consensus à +0,7%. Mais l'ambiance a été rafraichie ce lundi avec le PIB chinois au troisième trimestre a progressé de 4.9% comparé au troisième trimestre 2019, manquant des attentes bien plus optimistes. A suivre ce lundi côté américain, l'indice NAHB de l'immobilier résidentiel, à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, inchangé: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur.

A court terme en revanche, le reflux amorcé le 03 septembre, dans son amplitude actuelle, été significatif en valeur absolue mais relativement limité au regard de l'avancée inutile de l'indice. Les points bas de cette phase de reflux ne sont pas forcément encore atteints. Un rééquilibrage des forces en présence est attendu, avant entame d'une nouvelle jambe baissière. La succession de deux dojis sur le début de la semaine passée 40 est à ce titre révélatrice de l'état d'esprit du marché. Tout passage franc sous la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) viendrait dégrader la situation de court terme. Le corps de la bougie rouge de mardi 06/10, est venu recouvrir quasi parfaitement le corps de la bougie verte de lundi 05/10. La prudence est de rigueur, l'implication psychologique de l'observation de la chute des volumes jusqu'à lundi, puis de nouveau mercredi 07 et jeudi 08, étant importante.

Seule une conquête franche de nouveaux sommets absolus dans une accélération des volumes viendrait affirmer un directionnel.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12074.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime