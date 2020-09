Nasdaq Composite : Difficultés vaccinales, désaccords parlementaires, mais inflation satisfaisante

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaines, est précocement retombé jeudi sous le coup de prises de profits, après la timide réaction de mercredi, en perdant près de 2% à 10 919 points. Des nouvelles prises de profits qui ont été catalysées cette fois-ci par des désaccords au Congrès sur un plan de relance budgétaire fédéral. Plus tôt dans la semaine, le reflux était déclenché par l'actualité de la recherche d'un vaccin contre le Covid-19, alors même que l'un des produits les plus avancés à ce jour, le vaccin d'AstraZeneca développé en partenariat avec l'Université d'Oxford, voit son processus de mise au point stopper momentanément, en pleine Phase III.

Les stars de la cote technologiques ont pour la plupart amplifié les variations des indices de référence, à l'image d'Alphabet (-1,37% à 1 526,05$), Apple (-3,26% à 113,49$), FaceBook (-2,06% à 268,09$), Amazon (-2,89% à 3 175 points), ou Netflix (-3,90% à 480,67$). Un point sur le secteur hautement stratégique des semi-conducteurs, avec Qualcomm (-1,39% à 112,44$), Texas Instruments (-1,78% à 137,19$) ou AMD (-3,58% à 78,98$).

Au chapitre statistique jeudi, pas de surprise majeure. Pour la semaine 36, les nouvelles inscriptions aux allocations chômage ressortent à 884 000 selon les deniers chiffres du Département du Travail, un chiffre comparable à celui publié la semaine dernière pour la semaine 35, mais qui manque toutefois les attentes. La hausse surprise des stocks de brut a également inquiété. En revanche, l'indicateur avancé constitué par l'indice des prix à la production, pour le mois d'août, a dépassé les attentes, et ce quelle que soit l'assiette de produits retenu. En particulier, hors alimentation et énergie, éléments jugés volatils, les prix à la production ont progressé en rythme mensuel de 0,4%.

Dans l'immédiat, un peu d'oxygène sera apporté à ce stade, part les chiffres de l'inflation qui viennent d'être publié à l'instant par le Bureau of Labor Statistics. Quelle que soit l'assiette de produits retenue, la dynamique mensuelle des prix sur le mois d'août a dépassé les attentes (+0,4%).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Entre les deux bougies remarquable en marteau et marteau inversé des 02 et 08 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques a connu un reflux significatif, sans révolution toutefois de la dynamique de fond. Il faudrait un engagement vendeur plus long et plus massif, et multi-sectoriel, pour parler de retournement. A ce stade, l'indice a simplement défini l'amplitude d'une phase de consolidation à venir.

Concernant le cadre technique de fond, inchangé: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont seule la rupture, à terme, lancera une jambe de correction en plusieurs épisodes.

Nous mettions hier sous surveillance rapprochée les volumes de transactions. Le risque étant d'assister à une divergence précoce cours / volumes. C'est ce qui s'est passé, et l'englobante baissière de jeudi nous l'a confirmé. Avis neutre autour des 11 000 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12074.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10837.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

