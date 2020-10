Nasdaq Composite : Des cours fermes, mais une nervosité intense

(BFM Bourse) - Nervosité palpable à Wall Street malgré la fermeté des cours. Hier les principaux indices sur actions ont accéléré à la baisse, en clôturant proche de leur points bas journaliers respectifs, dans un climat pesant sur le front des négociations budgétaires au Congrès à mesure que s'approche le verdict des urnes.

En cause les fluctuations incessantes concernant la perspective de compromis sur un package "stimulus", c'est à dire l'enveloppe budgétaire que les ménages et les entreprises attendent, alors que Républicains et Démocrates ne parviennent pas à arrondir les angles, à moins de deux semaines désormais d'une présidentielle à l'issue incertaine. Et plus les sondages se resserrent, plus la perspective de l'impossibilité d'un verdict immédiat des urnes grandit, et pèsent sur le moral des opérateurs.

Sur la question purement politique, Alexandre Baradez (IG) prévient: "Même si Joe Biden devance toujours largement Donald Trump, on note un petit resserrement des pourcentages la semaine dernière et ce week-end. Ce n’est pas l’hypothèse la plus probable, mais si ce mouvement devait se renforcer dans les jours qui viennent, les marchés pourraient à nouveau « pricer » le scénario d’un scrutin serré avec risque de contestation du résultat et donc plus de volatilité à la clé."

L'évolution de la pandémie de part et d'autre de l'Atlantique, tout comme la moindre avancée dans le processus de recherche d'un vaccin anti-covid continueront de constituer des drivers de marché.

Le Nasdaq Composite a perdu lundi 1,65% à 11 478 points, pénalisé par les GAFA, qui ont dans l'ensemble amplifié la baisse. Alphabet a perdu 2,44% à 1 534,61$, Facebook 1,70% à 261,40$, Amazon 2% à 3 207,21$, et Apple 2,55% à 115,98$. Netflix (stable hier) publiera après la clôture.

Côté statistiques hier, l'essentiel des publications était déjà passé avant même l'ouverture des débats sur les actions, avec des chiffres chinois mi-figue, mi-raisin, plutôt rassurants sur l'emploi mais inquiétant sur la croissance. Le PIB a progressé de 4.9% comparé au troisième trimestre 2019, manquant des attentes bien plus optimistes (+5.5%), selon le Bureau National chinois de la statistique. Ce baromètre est particulièrement suivi en raison de son effet moteur sur l'économie mondiale. À l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité les mises en chantier de logements et permis de construire aux Etats-Unis à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, inchangé: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur.

A court terme en revanche, le reflux amorcé le 03 septembre, dans son amplitude actuelle, été significatif en valeur absolue mais relativement limité au regard de l'avancée inutile de l'indice. Les points bas de cette phase de reflux ne sont pas forcément encore atteints. Un rééquilibrage des forces en présence est attendu, avant entame d'une nouvelle jambe baissière. La succession de deux dojis sur le début de la semaine passée 40 est à ce titre révélatrice de l'état d'esprit du marché. Tout passage franc sous la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) viendrait dégrader la situation de court terme. Le corps de la bougie rouge de mardi 06/10, est venu recouvrir quasi parfaitement le corps de la bougie verte de lundi 05/10. La prudence est de rigueur, l'implication psychologique de l'observation de la chute des volumes jusqu'à lundi, puis de nouveau mercredi 07 et jeudi 08, étant importante.

Seule une conquête franche de nouveaux sommets absolus dans une accélération des volumes viendrait affirmer un directionnel.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12074.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime