Nasdaq Composite : Dégradation de l'humeur du marché

(BFM Bourse) - A la faveur d'espoir d'une entente au Congrès sur le plan de relance budgétaire, Wall Street a terminé la séance de jeudi légèrement dans le vert. L'indice Nasdaq Composite, qui nous intéresse ici, a grignoté 0,37% à 10 672 points, au lendemain d'un reflux de plus de 3%. La situation de très court terme reste toutefois très problématique, et les probabilités d'une poursuite de la phase baissière amorcée le 03 septembre sont fortes, dans un marché inquiet sur la situation sanitaire, et qui se met à se questionner davantage sur la vigueur de la reprise économique. Car en cas de confirmation de seconde vague épidémique sur les principales puissances économiques de la planète, quid de la réponse monétaire ? C'est le sentiment qu'a, sans le vouloir, communiqué J. Powell, Président de la Fed, lors de la seconde partie de sa traditionnelle audition devant une commission de parlementaires américains mercredi.

Alexandre Baradez (IG Markets), a commenté: "Cette semaine est marquée par l'intervention du président de la Réserve Fédérale devant le Congrès américains. Ses interventions sont toujours surveillées de près par les marchés, surtout en période de hausse de la volatilité. Et les marchés restent clairement sur leur faim depuis la première intervention mardi : aucune annonce nouvelle en termes de politique monétaire et surtout un renvoi régulier des responsabilités de la relance économique au Congrès américains. Cela fait plusieurs semaines que les membres du FOMC indique qu'une nouvelle phase de soutien budgétaire est nécessaire pour soutenir la reprise économique et notamment la demande. Sachant que l'économie américaine n'a retrouvé que la moitié des emplois « détruits » depuis le début de la crise sanitaire."

Au chapitre statistique hier, on signalera des nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, à un niveau encore très ferme à 870 000. Les ventes de logements neufs (août) ont revanche dépassé les attentes. Mais dans l'immédiat, ce sont les commandes de biens durables pour le mois d'août, publiées à l'instant, qui occupent les écrans des salles des marchés. Et ces dernières ont vu leur rythme de croissance s'effondrer à +0.4%, quel que soit l'assiette retenue. Cet indicateur avancé, qui manque complètement sa cible, ajoutera à la mauvaise humeur du marché.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, inchangé: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur.

A court terme en revanche, nous précisions jeudi dernier qu'une poursuite du reflux en direction des 10 830 points était envisagée; et vendredi qu'un rééquilibrage momentané et périlleux des cours entre les 10 830 points et le gap baissier de jeudi était envisagé... Dans tous les cas, seul un franchissement sans hésitation de la moyenne mobile à 20 jours, avec une fédération des sous-secteurs technologiques, viendrait rimer avec reprise franche du trend primaire. Nous n'y sommes pas encore. Autour des 10 300 points, un point d'appui pourra être trouvé.

Dans l'immédiat, nous nous orientons vers la formation d'une nouvelle jambe baissière, soit l'épisode 2 du reflux amorcé le 03 septembre. Pour l'instant, une glissade à biais oblique baissier sous les 11 000 points achève sa construction. Avis négatif à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 10960.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime