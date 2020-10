Nasdaq Composite : Crispation autour du plan de relance, initiatives freinées

(BFM Bourse) - La nervosité est plus que jamais palpable sur les marchés d'actions outre Atlantique, sur des niveaux au demeurant fermes. Les investisseurs, pour prendre des initiatives tranchées, ont besoin d'éléments concrets et définitifs au sujet de l'enveloppe "stimulus package" (enveloppe budgétaire supplémentaire pour soutenir les ménages et les entreprises américaines). Or les éléments de langage rassurants succèdent aux déceptions sur ce front, alors que la date limite évoquée un temps par Nancy Pelosi, cheffe de file Démocrates et Présidente de la Chambre des Représentants, est dépassée, et que rien de concret n'est sur la table à moins de semaine du verdict (en espérant qu'il y en ait un !) de la présidentielle, le 03 novembre.

Les sondages penchent dans le sens d'une victoire démocrate pour l'accession à la Maison Blanche, mais l'histoire montre que ce ne sont pas avec des sondages que l'on gagne le droit d'occuper le Bureau Ovale. Alexandre Baradez (IG) prévient: "Même si Joe Biden devance toujours largement Donald Trump, on note un petit resserrement des pourcentages la semaine dernière et ce week-end. Ce n'est pas l'hypothèse la plus probable, mais si ce mouvement devait se renforcer dans les jours qui viennent, les marchés pourraient à nouveau « pricer » le scénario d'un scrutin serré avec risque de contestation du résultat et donc plus de volatilité à la clé."

Frédéric Rollin, chez Pictet AM considère que "la politique américaine est devenue partisane à l’extrême. Les américains suivent des canaux d’information séparés et étanches et une désinformation galopante ravage les réseaux sociaux. La confiance est au plus bas et voir les électeurs soutenir leur candidat dans une contestation hasardeuse est loin d’être improbable."

Le conseiller en stratégie d'investissement poursuit le scénario jusqu'au bout: "Et si aucune décision claire ne s’est dessinée le 20 janvier 2021, les spécialistes de la Constitution américaine avancent le « Succession Act » de 1947. C’est alors la Speaker de la Chambre des Représentants qui prendrait la présidence, Nancy Pelosi."

A suivre au chapitre statistique les stocks de brut à 16h30 ainsi que le Livre Beige de la Fed à 20h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, inchangé: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur.

A court terme en revanche, le reflux amorcé le 03 septembre, dans son amplitude actuelle, été significatif en valeur absolue mais relativement limité au regard de l'avancée inutile de l'indice. Les points bas de cette phase de reflux ne sont pas forcément encore atteints. Un rééquilibrage des forces en présence est attendu, avant entame d'une nouvelle jambe baissière. La succession de deux dojis sur le début de la semaine passée 40 est à ce titre révélatrice de l'état d'esprit du marché. Tout passage franc sous la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) viendrait dégrader la situation de court terme. Le corps de la bougie rouge de mardi 06/10, est venu recouvrir quasi parfaitement le corps de la bougie verte de lundi 05/10. La prudence est de rigueur, l'implication psychologique de l'observation de la chute des volumes jusqu'à lundi, puis de nouveau mercredi 07 et jeudi 08, étant importante.

Seule une conquête franche de nouveaux sommets absolus dans une accélération des volumes viendrait affirmer un directionnel. Dans l'immédiat, une poursuite du reflux en direction des 11 000 points, soit le reliquat d'un gap traversant, est envisagé.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12074.00 points.

