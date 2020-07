Nasdaq Composite : Consolidation dans les cieux

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite a repris son souffle mardi (-0,81% à 10 680 points) après l'accélération haussière de lundi, porté par les GAFAM et les acteurs du secteur des semi-conducteurs. Le marché occulte complètement le front sanitaire, pourtant particulièrement anxiogène sur le papier. Donald Trump vient de qualifier de "grave" la situation sanitaire aux Etats-Unis... Encore une fois, le locataire de la Maison Blanche apparait comme depuis le début de l'épidémie, à contre-temps. Et ce alors que le nombre de cas recensés explose, et que le nombre de cas quotidiens ne reflue que très légèrement après un pic proche de 80 000 le 16 juillet. Le marché n'en a cure et les investisseurs continuent de porter haut les valeurs technologiques, jugés gagnantes de la crise.

Les opérateurs ont pris acte, avec un certain soulagement il est vrai, de l'issue jugée favorable des négociations entre dirigeants des 27 sur un plan de soutien de 750 Milliards d'euros.

Côté valeurs, à suivre Tesla et Microsoft qui publieront après Bourse. En attendant, Texas Instruments devrait surfer sur ses trimestriels publiés hier soir, trimestriels qui ont battu le consensus.

Côté statistiques économiques, le programme est timide sur cette première partie de semaine. Déception à signaler sur le front immobilier avec un indice des prix en contraction en mai (-0,3%), là où en moyenne, les économistes attendaient une hausse de 0,36% (données Fannie Mae and Freddie Mac). A suivre les ventes de logements anciens à 16h00, et les stocks de pétrole à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'ampleur de la bougie de reflux du 13 juillet aura bel et bien défini le cadre d'une consolidation sur des niveaux fermes sur le Nasdaq Composite. Le reste de la semaine passée aura été le théâtre de cette latéralisation, amenée à se poursuivre en ce début de semaine, d'autant plus en l'absence de repère macroéconomique majeur. Avis positif au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), qui continue de constituer un niveau dynamique de soutien. L'indice est désormais en phase de test de la partie haute de la figure consolidation précitée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime