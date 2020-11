Nasdaq Composite : Besoin de catalyseurs

(BFM Bourse) - Nouveau vaccin ce Lundi de AstraZeneca qui confirme un taux d’efficacité de 70%. Pas de réaction du marché qui attend maintenant les doses et le déroulé de la suite. Pendant ce temps, le marché réagit aux news macroéconomiques encore un peu timides en ce début de semaine. C’est en effet mercredi que les minutes de la FED seront publiées, compte rendu de la dernière réunion.

C’est en cette fin d’année que se jouera une grande partie des recettes des commerçants, touchés par la crise sanitaire. D’ailleurs, certains États des États-Unis ont insisté sur le fait de privilégier de rester chez soi lors de l’ouverture du Black Friday qui aura lieu jeudi. Wall Street sera d'ailleurs fermé ce jour-là, et une demi-séance aura lieu vendredi. C’est en effet le risque que cette seconde vague encore inquiétante qui touche de part et d’autre de l’Atlantique, ne s'intensifie encore un peu plus avec les fêtes de fin d’année.

Le plan de relance budgétaire dont le dossier semble avoir été rouvert devrait permettre de soutenir encore l’économie le temps que les vaccins puissent réellement porter leurs fruits sur une crise sanitaire tendue également au Japon et dans d’autres pays de la planète. Sauf que la transition de la présidence de la maison blanche semble être compliquée.

En l’état, l’optimisme prédomine avec notamment un traitement anticorps de Regeneron qui permet d’éviter les hospitalisations en cas de COVID, approuvé par la FDA. Sur le plan macroéconomique, rendez-vous à 15h45 avec la diffusion du PMI aux Etats-Unis.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Toujours dans une phase de neutralité, l'indice Nasdaq poursuit ses petites oscillations autour des 11900 pts sans donner de signal haussier ou baissier. Difficile donc de se placer dans ces conditions, si ce n'est de privilégier le sens de la tendance de fond toujours haussière tant qu'on reste au-dessus des 11400 pts.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12075.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 1140.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime