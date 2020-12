Nasdaq Composite : Au zénith

(BFM Bourse) - Ouverture stable attendue pour l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, ce lundi, dans un marché toujours aussi confiant dans la capacité de la Fed à soutenir l'économie, et dans un climat plutôt rassurant quant aux négociations budgétaires, concernant le plan de relance, d'environ 900 Milliards de dollars. Et ce même si rien n'est formellement conclu encore, entre Démocrates et Républicains.

Et comme souvent aux Etats-Unis, la capacité de confiance des les progrès de la science pour venir à bout des problèmes est impressionnante: comme un symbole, depuis le 09 novembre, et l'annonce par Pfizer et Biontech de résultats particulièrement concluants sur le vaccin anti Covid19 conçu en collaboration, l'épidémie a flambé de nouveau aux Etats-Unis, et la période de fêtes de fin d'année, après Thanksgiving, conjuguée à la baisse des températures, voit les statistiques s'envoler. Selon les données de l'Université Johns Hopkins, dont les travaux font autorité en la matière, plus de 227 000 nouveaux cas ont été enregistrés vendredi en 24 heures. Un sinistre record. Autre record, non moins sinistre: les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé de la planète avec plus de 282 000 décès.

Au chapitre statistique, les opérateurs continuent de digérer les résultats contrastés du rapport NFP (Non Farm Payroll) publié vendredi. Si les créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) ne se sont élevées qu'à 245 000 en novembre (loin des 610 000 d'octobre et des 480 000 de la cible), le taux de chômage a accéléré sa décrue, à 6.7% de la population active. Quant à la dynamique des salaires, elle amorce une accélération, à +0.3% en rythme mensuel d'un mois sur l'autre.

Aucun chiffre macroéconomique majeur ne figure à l'agenda ce jour côté américain. A noter des nouvelles statistiques rassurantes publiées ce matin en particulier en Chine où les exportations ont progressé de 21,1% sur un an au mois de novembre.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En cassant le plafond des 12 000 points, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a libéré davantage d'énergie acheteuse la semaine passée, sans pour autant exclure le scénario, à terme, d'un pullback, voir celui, contrariant, d'un retour sur la moyenne mobile à 100 jours (en orange). Dans tous les cas le trend (biais de fond) reste puissamment haussier. Dans l'immédiat, l'heure est à la respiration légitime des cours, comme l'aura illustré le doji tracé jeudi, dans des volumes quelconques.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 12000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime