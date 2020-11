Nasdaq Composite : Anticipation face à la réalité

(BFM Bourse) - Les cas de COVID entraînent de nouveaux confinements aux Etats-Unis, au Japon et déjà en Europe. Le nombre de décès ne cesse d'augmenter impliquant une certaine tension avant les fêtes de fin d'année. Telle est la manière dont le marché le ressent ces dernières heures même si les vaccins contre le Covid ont fait leur preuve.

Il y a donc une différence entre la réalité aujourd'hui et l'optimisme pour ces prochains mois et années. C'est la raison pour laquelle les indices consolident latéralement après avoir entamé une impulsion haussière impressionnante. Pas de panique, mais une respiration nécessaire pour consolider des bases techniques et repartir de plus belle.

Les valeurs technos restent un secteur privilégié, même si bien valorisé, cela n'entache en rien leur capacité à tenir dans une telle situation, à générer des résultats, à poursuivre leur développement, à continuer à travailler. Ce n'était pas le secteur privilégié lors de l'annonce du vaccin, même s'il a tout de même réalisé des nouveaux records historiques le 9 novembre avant d'entamer une latéralisation. +80% depuis les plus bas de la crise en mars, c'est une performance qui reste exceptionnelle.

Quelques données autres que Covid et taux d'efficacité marquent la séance avec notamment les demandes hebdomadaires aux allocations chômage ressorties à 742 000 contre 707 000 attendues.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Techniquement la situation reste intacte, en tendance haussière au-dessus des 11400 pts sans alerte baissière majeure avec des rebonds limités. Aucune raison technique d'aller à l'encontre de toutes ces tendances, hormis la proximité de la résistance des 12000 pts qui fait barrage depuis septembre. On gardera un biais neutre, légèrement haussier pour les plus offensifs qui travaillent en Intraday en prenant la mesure d'un marché qui attend un nouveau catalyseur pour de nouveau gagner du terrain à l'assaut de nouveaux records.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12075.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11394.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime