Nasdaq Composite : Alternance d'euphorie et de peur

(BFM Bourse) - La hausse de l'indice lundi (+1,43%) ne dévoile pas les gains impressionnants engrangés en cours de séance. Après une ouverture en nette baisse, le Nasdaq Composite a grappillé des points tout au long de la séance, avec une très vive accélération après une nouvelle démonstration d'activisme de la Federal Reserve.

Le "Board" de la Fed a annoncé lundi des mises à jour de la facilité de crédit des entreprises du marché secondaire, qui commencera à acheter un portefeuille large et diversifié d'obligations d' entreprises pour soutenir la liquidité du marché et l'offre de crédit pour les employeurs. De quoi réveiller l'appétit des investisseurs dans un marché aussi volatile que nerveux.

Il faut dire que depuis la séance du 11 juin, les salles des marchés ont cessé de remiser sous le tapis la problématique sanitaire. Le cap de 2 millions de personnes infectées aux Etats-Unis désormais atteint, une résurgence en Chine met à mal le scénario d'un épuisement progressif de l'intensité de la pandémie, en raison de l'apparition de quelques dizaines de cas liés au marché de gros de Xinfadi, au sud de Pékin. Le nombre de nouveaux cas quotidiens aux Etats-Unis continue ponctuellement de faire des bonds vers les 25 000, sans marquer d'essoufflement notable...

En point d'orgue de la journée côté statistiques, les ventes au détail mensuelles vient d'être publiées, à 14h30 (Heure de Paris). Et leur dynamique a explosé les attentes. Dans leur assiette la plus large, ces ventes au détail ont bondi d'un mois sur l'autre de 17.7% en mai, contre une cible à +7.9%. Hors alimentation, énergie, alcool et tabac (éléments jugés volatils), ces ventes ont progressé très fortement de 12.4%, selon les chiffres de l'US Census Bureau.

A suivre le rapport industriel fédéral (production et taux d'utilisation des capacité), pour le mois de mai, à 15h15.

Hier, l'indice Empire State, indice baromètre qui mesure la confiance des consommateurs (Fed de NY) a effectué un bond historique, de -48.5 à -0.2, tout en restant symboliquement en territoire rouge.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation d'un gap baissier sous les 10 000 points, suivi d'un test à haut risque sur la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) - test pas encore terminé - la configuration technique, révélatrice de la psychologie de marché, n'est plus celle qui prévalait lors du rally des mois d'avril et de mai. Les opérateurs sont moins inconditionnellement acheteurs, et se posent des question. L'alternance de séances d'euphorie et de résurgence de fortes craintes ne sont pas à exclure lors de cette nouvelle phase.

A ce stade, il est intéressant de comparer la force des volumes de transactions sur deux bougies à l'ampleur de corps comparable: celle de vendredi, rouge, et celle de lundi verte. Les volumes ont été clairement plus nourris sur la séance de baisse, la mobilisation étant plus forte et plus longue sur la séance.

Avis positif à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 8600.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime