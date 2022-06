Nanobiotix : Nouvelle tentative de rebond en Bourse pour Nanobiotix, mis en avant à la réunion de l'ASCO

(BFM Bourse) - La présence du spécialiste français de la nanomédecine au plus grand congrès médical dédié à la lutte contre le cancer (la réunion annuelle de l'American Society for Clinical Oncology) donne au titre Nanobiotix une nouvelle possibilité de rebondir.

Des dizaines de milliers de participants venus de tous les pays du monde, cinq jours pleins -un record pour un congrès médical- de présentations et d'échanges entre praticiens de différentes spécialités (cliniciens, radiologues, anatomopathologistes, chercheurs, etc.): la réunion annuelle de l'ASCO qui se tient chaque début juin à Chicago est indéniablement le plus grand rendez-vous du genre. C'est aussi un foisonnement pour l'innovation, où les biotechs ont l'occasion de présenter leurs solutions et si possible convaincre les spécialistes de l'intérêt à les déployer.

Le français Nanobiotix, qui s'appuie sur les propriétés physiques (donc indifférentes à la variabilité biologique d'un individu à l'autre) des nanoparticules pour améliorer l'efficacité des radiothérapies, avait déjà annoncé en mai que le comité de sélection du congrès de l'ASCO avait retenu trois présentations d'études menées sur son produit phare NBTXR3, ce qui avait entraîné ce jour-là un bond du titre de 4,5%.

Depuis, le cours est toutefois retombé de 20% en l'espace d'un mois, inscrivant la semaine dernière un nouveau plancher depuis le 18 mars 2020. Il faut dire que Nanobiotix subit une tendance globalement baissière depuis un pic pluriannuel touché début 2021: à ce stade, l'action pourrait bien boucler à la fin du mois un sixième trimestre de recul consécutif. Une séquence exceptionnelle, qui ne s'est encore jamais produite depuis l'introduction en Bourse de la société.

Application dans le cancer de la tête et du cou

Lundi le titre se redresse tout de même de 7,39%, à 4,94 euros vers 11h20, tandis que le congrès bat son plein donnant à Nanobiotix une nouvelle occasion de mettre en avant sa stratégie de développement, visant à pouvoir intégrer le "radio-enhancer" NBTXR3 dans la prises en charge thérapeutiques de l'ensemble des tumeurs solides, quelles que soient la ligne de traitement (première intention ou tentatives suivantes) et les modalités de prise en charge. La firme (qui a déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché dans le sarcome des tissus mous, mais a choisi de ne pas encore commercialiser le produit) mène des essais dans différents cancers, en se concentrant actuellement sur une forme particulièrement grave, le cancer de la tête et du cou, où le besoin thérapeutique est extrêmement important.

Nanobiotix présente ainsi à l'ASCO de nouvelles données mettant en avant le potentiel de NBTXR3 en combinaison avec une chimiothérapie dans le traitement du cancer de la tête et du cou et du cancer du rectum, ainsi qu'un poster décrivant l'étude pivot de phase 3 "NANORAY-312" en cours.

Ces données concernent notamment un essai de phase 1b/2 (étape intermédiaire des essais cliniques) menée en Asie par un ancien partenaire, PharmaEngine, chez douze personnes atteintes d’un carcinome épidermoïde de la tête et du cou localement avancé ou récurrent. Ces patients ont reçu une injection intratumorale unique de NBTXR3 avant un traitement chimio-radiothérapeutique à faible dose. Les résultats préliminaires d'efficacité ont montré un taux de contrôle de la maladie de 100% (c'est-à-dire que les patients ont a mimima vu l'étendue des tumeurs se stabiliser), avec un taux de réponse global de 58,3% (pourcentage des patients dont la tumeur a diminué dans des proportions prédéfinies) selon RECIST 1.1.

Avoir une approche complète qui servira dans d'autres indications

Dans une autre indication, le cancer colorectal (troisième indication la plus fréquente au monde et deuxième cause de décès liée au cancer aux USA), les patients ont reçu NBTXR3 en néoadjuvant combiné à la chimio-radiothérapie suivie d'une chirurgie chez 32 patients atteints d'un cancer du rectum localement avancé ou non résécable. Sur les 31 patients dont l'effet du traitement a pu être évalué, les résultats préliminaires d'efficacité ont montré un taux de contrôle de la maladie de 100%, avec un taux de réponse global de 35,5%. Une diminution de la tumeur a été observée chez 14 des 31 patients après le traitement, 25 des 31 patients ont été opérés et 96% avaient une exérèse chirurgicale "R0" c'est à dire que l'intégralité de la tumeur a pu être retirée (exérèse en "marges saines"). Une réponse pathologique complète a ensuite été observée chez 20% des patients opérés.

"Avec les données cliniques déjà produites avec NBTXR3 activé par radiothérapie et combiné avec un anti-PD-1, les nouvelles données sur la combinaison avec la chimiothérapie, présentées à l'ASCO, contribuent à la perspective d’intégrer NBTXR3 dans la prise en charge thérapeutique globale du cancer. Tout en continuant à donner la priorité à notre étude pivot de phase III en cours chez les patients âgés et fragiles atteints d'un carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou, notre objectif est de construire une approche complète du traitement de ce cancer, qui servira de modèle pour notre radioenhancer dans d'autres indications", a souligné Laurent Levy, fondateur et président de Nanobiotix.

