Nanobiotix : L'action Nanobiotix recherchée en vue de sa campagne au plus grand congrès de cancérologie

(BFM Bourse) - Le comité de sélection du congrès de l'ASCO a retenu trois présentations d'études menées sur le produit phare de Nanobiotix, NBTXR3. Le titre en profite après un parcours difficile ces derniers mois.

"Nano" débarque à l'ASCO, et profite d'un petit rebond en Bourse mardi (après plusieurs trimestres de baisse marquée). Le pionnier français de la nano-médecine, Nanobiotix, a annoncé que ses équipes présenteraient le mois prochain pas moins de trois "abstracts" (résumés d'études cliniques) lors de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), le congrès médical phare dédié aux spécialistes de la lutte contre le cancer qui réunit chaque année des dizaines de milliers de praticiens et chercheurs.

Fondée en 1964, l'ASCO est la plus grande organisation professionnelle dédiée aux médecins et professionnels de l'oncologie, comptant 45.000 membres (dont plus d'un tiers en dehors des Etats-Unis, en provenance de 150 pays). Chaque année début juin à Chicago, des dizaines de milliers (plus de 31.000 visiteurs en 2021) de spécialistes se rendent au congrès de la société savante pour s'informer des dernières recherches. La réunion de l'ASCO a lieu sur cinq journées complètes. Une durée exceptionnelle pour un évènement de ce type, témoignant de l'ampleur du programme traitant de tous les aspects, des soins aux patients au développement de nouveaux matériels et thérapies.

La firme tricolore sera une nouvelle fois présente au rendez-vous, les organisateurs ayant accepté trois "abstracts" de Nanobiotix. L'entreprise, qui a développé un traitement à base de nano-particules permettant d'améliorer l'efficacité de la radiothérapie, présentera ainsi : - les résultats d'un essai de phase 1b/2 (étape intermédiaire des essais cliniques) dans le traitement de cancer de la tête et du cou - un autre essai de phase 1b/2 sur son NBTXR3 dans le traitement du cancer colorectal - un essai chez des patients âgés atteints d'un cancer de la tête et du cou trop fragiles pour recevoir une chimiothérapie classique, en combinaison avec un inhibiteur de checkpoint immunitaire.

Une valorisation qui a fondu

"Nous espérons que les résultats à venir et qui seront présentés à l'ASCO cette année ajouteront une nouvelle dimension à l'histoire de NBTXR3 en montrant les performances du radioenhancer en combinaison avec la chimiothérapie. L’ASCO permettra également de présenter le design de notre étude pivotale de phase III (dernière étape des essais cliniques avant une éventuelle commercialisation, NDLR) en cours dont l’objectif est l’évaluation de NBTXR3 activé par radiothérapie chez les patients âgés et fragiles atteints d'un cancer de la tête et du cou", a précisé Laurent Levy, cofondateur et président de Nanobiotix.

Compte tenu du mécanisme d'action physique de son produit, Nanobiotix pense que NBTXR3 pourrait être adapté à toutes les tumeurs solides pouvant être traitées par radiothérapie -sachant que 60% à 80% des patients bénéficient d'une radiothérapie à un stade de leur maladie- et permettant une combinaison synergétique avec toute les autres thérapeutiques, en particulier les inhibiteurs de checkpoints (traitements destinés à réveiller l'immunité des patients contre les tumeurs).

Depuis un pic de 17 euros touché en janvier 2021 inscrit à la suite d'une série de bonnes nouvelles (démonstration de l'effet boostant les traitements immuno-oncologiques, entrée au Nasdaq) la société avait vu sa valorisation fondre de près de 70%. L'annonce de son programme de communication à l'ASCO permet au titre de reprendre 3,61% à 5,74 euros vers 11h00.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse