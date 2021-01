Nanobiotix : Jefferies dévoile la liste de ses pépites dans le secteur biotech pour 2021

(BFM Bourse) - Le bureau d'études s'attend à ce que la belle performance des valeurs biotechnologiques se poursuive en 2021... et cite un représentant tricolore du secteur parmi ses valeurs préférées.

Après un exercice 2020 faste pour les valeurs de la santé et des biotechs européennes (y compris à l'échelon tricolore, auquel les investisseurs ne se sont jamais autant intéressé), le secteur devrait poursuivre sa performance en 2021. Telle est la conviction de l'équipe biotech de Jefferies (soit quatre analystes, dont trois docteurs et un CFA, autrement dit un analyste financier), qui a dressé cette semaine la liste de ses valeurs favorites.

L'optimisme du bureau d'études repose sur quatre principaux facteurs.

1) Des réformes touchant au secteur américain de la santé figureront sûrement au cœur des préoccupations de la nouvelle administration. Mais dans l'immédiat, la lutte contre le Covid-19 restera la priorité absolue, et l'objectif premier sera d'étendre/améliorer la couverture de la population. Sur le prix des médicaments, Jefferies croit plutôt à des mesures posées, pas à une réforme draconienne à un point qui découragerait l'innovation et la recherche.

2) Un contexte réglementaire caractérisé par une approche pragmatique en termes d'analyse bénéfice/risque et une volonté d'accélérer la mise à disposition des patients des traitements les plus efficaces devrait amener l'homologation de nouveaux médicaments représentant des percées thérapeutiques, notamment à base de thérapies cellulaires et géniques.

3) La consolidation du secteur sous forme d'acquisitions complémentaires (de petits acteurs par des plus grands) avec le niveau approprié de primes, plutôt qu'au travers de méga-fusions d'acteurs déjà de taille importante dans la santé.

4) Des valorisations raisonnables en Europe, notamment par rapport aux pairs américains, mais aussi par rapport aux autres secteurs de croissance, la plupart des actions se négociant toujours en dessous de la valeur nette actualisée calculée par Jefferies.

Une valeur tricolore à l'honneur

"En fin de compte, nous pensons que les réels bénéfices cliniques seront toujours récompensé et nous nous attendons à ce que le secteur reste tiré par l'innovation continue de la part des small et mid caps", résume le bureau d'études. Dans ce cadre, Jefferies préfère les biotechs disposant de portefeuille de candidats innovants reposant sur de nouvelles technologies, capables de se positionner favorablement sur des marchés de plus en plus concurrentiels. Et parmi ses valeurs préférées figure une biotech tricolore. "Nos meilleurs choix sont Lonza, Genmab, PureTech, Nanobiotix et Acacia", note Jefferies.

Ses analystes conseillent notamment l'achat du pionnier français de la nanomédecine. "Nous estimons que l'enthousiasme au sujet du radio-enhancer NBTXR3 va s'accroître grâce à de nouvelles données dans des indications phares, plus le potentiel démarrage au premier semestre d'une étude de phase 3 dans le cancer de la tête et du cou. En tant que traitement en injection unique, entièrement compatible avec les protocoles standard de radiothérapie, NBTXR3 pourrait être utilisé dans les près de 60% des cancers traités par rayons X", estime le bureau d'études. Son objectif sur Nanobiotix est fixé à 20 euros.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse