Namr : Spécialiste des données sur les bâtiments, NamR s'introduit en Bourse d'ici au 9 juin

(BFM Bourse) - Depuis sa création en 2017, le spécialiste de la data se place au cœur de la transition écologique en donnant aux utilisateurs (collectivités, assureurs, gestionnaires de parcs...) l'accès à une base de données très précise sur l'immobilier.

Si "mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde" comme l'aurait dit Albert Camus, NamR vise à faire le bonheur des parties prenantes autour des bâtiments, des territoires et de l’environnement (telles que les collectivités, gestionnaires de parcs immobiliers, sociétés d’ingénierie, concessionnaires de services collectifs, etc.)

Société de logiciels créée en 2017, la firme est le premier éditeur fournissant les données permettant de caractériser quantitativement et qualitativement 100% des bâtiments en France selon des critères tels que le potentiel d'ensoleillement, le taux de végétalisation d’une parcelle, l’usage du bâtiment, sa consommation d’énergie, la vétusté d’un toit, etc. Au total pas moins de 250 "attributs" originaux, filtrables et organisés par thématiques sont organisés dans une base de données unique.

La technologie de "data intelligence" de NamR lui permet d'un part d’agréger des milliers de sources de données brutes éparpillées sur les bâtiments et les territoires –inexploitables en l’état car hautement hétérogènes et surtout lacunaires– et d’autre part, de créer de nombreuses informations inédites qui n’existent dans aucune base.

Cette solution est déjà adoptée par une clientèle grands comptes appartenant à des secteurs diversifiés, la commercialisation s'effectuant notamment au travers d'un réseau de partenaires (Capgemini, Accenture, Salesforce etc.). L’accès à la base se fait dans le cadre de licences pluriannuelles d’utilisation, ce qui apporte une visibilité forte sur les revenus.

Pour l'instant seule sur son marché avec une avance technologie importante, la société s'introduit actuellement sur Euronext Growth, comme l'a expliqué sa directrice générale Chloé Clair sur BFM Business lundi. NamR vise à lever jusqu'à 8 millions d'euros, l'opération visant d'abord à lui apporter davantage de notoriété, et à lui fournir les moyens de consolider son avance technologie. D'ores et déjà champion français, NamR veut devenir champion européen, ambitionne la dirigeante.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse