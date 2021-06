Namr : Le pro de la data immobilière NamR décolle pour son premier jour de cotation

(BFM Bourse) - Introduction en Bourse très réussie pour NamR, qui flambe de plus de 10% pour son premier jour de cotation ce mardi, alors que le groupe spécialisé dans la "data intelligence" des bâtiments avait déjà bénéficié d'une demande "extrêmement forte" pour son offre à prix ferme.

Premiers pas couronnés de succès pour le spécialiste tricolore de la collecte de données relatives aux bâtiments NamR, dont l'offre au public avait déjà été largement sursouscrite, celle aux petits porteurs l'ayant même été 12 fois. Vers 14h30, le titre coté sous le ticker ALNMR affiche tout simplement la meilleure performance de l'ensemble de la cote tricolore en s'envolant de 13,3% à 11,56 euros, contre un prix d'introduction fixé à 10,2 euros. Signe de l'engouement des investisseurs pour ce dossier, le titre a même atteint un plus haut à près de 12,5 euros peu après l'ouverture.

Tout va donc décidément très vite pour cette société créée en 2017, spécialisée dans la "data intelligence" via la collecte de données -quantitatives et qualitatives- de 100% des bâtiments de France. Son offre s'adresse à des grands comptes (collectivités locales, foncières, gestionnaires de parcs immobiliers, grandes enseignes), et le groupe dégage déjà des revenus commerciaux grâce à des partenariats conclus avec Capgemini, Accenture ou encore Microsoft.

Parti du constat que les 200 millions de bâtiments en Europe concentrent 40% des émissions de CO2, NamR s'est fixé l'objectif de mieux les connaître, afin d'aider les décideurs à piloter leur performance énergétique et environnementale. Dirigé par Chloé Clair, ingénieure et architecte précédemment directrice technique de Vinci Construction, NamR est le premier éditeur de logiciels capable de fournir une bibliothèque complète de données géolocalisées sur les 32 millions de bâtiments français. La base de données est ainsi constituée de plus de 7 milliards de valeurs d'attributs géolocalisées en coordonnées GPS, grâce à une bibliothèque de données comprenant plus de 800.000 sources, traitées à l'aide d'intelligence artificielle. "La technologie de NamR est unique, issue de trois années de R&D. Elle mixe un très grand nombre de technologies issues de la deeptech (machine et deep learning, cloud computing, géomatique, dataflow, etc.)" peut-on lire sur le site du groupe.

Forte barrière à l'entrée

NamR, qui compte actuellement 45 salariés, a levé 8 millions d'euros en vue de déployer son offre au niveau européen et de renforcer son avance technologique, qui constitue une barrière à l'entrée majeure. À l'issue de l'opération, le flottant s'élève à 20,9% du capital. Le bond du titre observé ce jour confère au groupe -membre du programme lancé par le gouvernement en mai dernier et baptisé "French Tech - Green20", qui a pour objectif d'accompagner 20 start-up aussi vertes que tech à devenir des "leaders technologiques de la transition écologique"- une capitalisation boursière de 43 millions d'euros.

Cette performance confirme par ailleurs que le mouvement de fond sur le marché des introductions en Bourse n'est pas remis en cause à Paris, alors que 2021 promet d'être un excellent cru sur ce front, malgré les récentes déceptions liées à la chute de Believe pour son premier jour de cotation ainsi qu'aux retraits des projets du producteur d'énergie ekWateur puis du distributeur de pièces détachées automobiles PHE, maison-mère d'Oscaro.

