Nacon : Nouveaux coloris pour la manette Pro Compact

(CercleFinance.com) - Nacon annonce la sortie de quatre nouveaux coloris pour sa manette Pro Compact pour Xbox Series X|S, Xbox One et PC, avec des versions bleu pastel, rouge et bleu en Europe depuis le 11 novembre, et une version Colorlight ce 25 novembre.



'La Pro Compact Colorlight permet de personnaliser entièrement les coloris de la manette grâce aux six LEDs inclues. Les 25 couleurs disponibles par LEDs permettent de faire plusieurs milliers de combinaisons différentes, sans compter les effets', ajoute la société.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel