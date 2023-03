Nacon : Un jeu sur Le Seigneur des Anneaux en mai

(CercleFinance.com) - Nacon et Daedalic Entertainment annoncent que leur jeu 'Le Seigneur des Anneaux : Gollum', sortira sur PC, PlayStation et Xbox le 25 mai. Une version pour Nintendo Switch est prévue plus tard dans l'année et une édition physique pour consoles sera aussi disponible.



Basé sur la célèbre trilogie de J.R.R. Tolkien, ce jeu d'action permettra aux joueurs d'incarner le personnage de Gollum. Il a été développé par une petite équipe de passionnés de Tolkien chez Daedalic en partenariat avec Middle-Earth Enterprises.



