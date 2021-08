Nacon : Un jeu d'hôpital durant la Grande Guerre

(CercleFinance.com) - Nacon annonce une collaboration avec Brave Lamb Studio pour l'édition de War Hospital, un jeu de stratégie et de survie, qui 'propose de prendre en main le destin d'un hôpital de campagne britannique pendant la Grande Guerre'.



'Sur le segment très créatif des jeux de stratégie et de survie, War Hospital offre une expérience unique mêlant stratégie en temps réel, survie et RPG, en développant une thématique rarement abordée jusqu'à présent', explique l'éditeur.



'Grâce au soutien des Imperial War Museums britanniques qui assistent les développeurs, le jeu représente fidèlement le contexte du front, des tranchées et donne accès au véritable matériel médical disponible à cette époque', poursuit-il.



