Nacon : Sanctionné pour une révision des objectifs

(CercleFinance.com) - Nacon lâche près de 10% au lendemain de sa publication semestrielle, à l'occasion de laquelle il a révisé ses objectifs en raison de son report de la sortie de quatre jeux (Vampire : The Masquerade- Swansong, Blood Bowl 3, Train Life et Hotel Life) sur l'exercice 2022/23.



La société a ainsi abaissé ses objectifs 2021/22 avec un CA compris entre 150 et 180 millions d'euros et un ROC aux environs de 20 millions, mais rehaussé ceux de 2022/23 avec un CA entre 250 et 300 millions et un taux de ROC supérieur à 20%.



Sur son premier semestre 2021-22, Nacon a vu son résultat net reculer de 60,4% à 3,8 millions d'euros et son résultat opérationnel courant (ROC) baisser de 46,3% à 8,4 millions, soit une marge de 11,6% pour un chiffre d'affaires en repli de 15,7% à 73 millions.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel