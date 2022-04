Nacon : Projet de jeu avec Rogue Factor

(CercleFinance.com) - Nacon annonce Hell is Us, un nouveau projet d'envergure du studio Rogue Factor. Développé sous Unreal Engine 5 et en développement depuis plusieurs années, ce jeu d'action-aventure sera disponible en 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.



Ce jeu à la troisième personne se déroule dans un monde semi-ouvert où le protagoniste principal part à la recherche de ses origines dans un pays en proie à la guerre civile et doit affronter des créatures surnaturelles à l'aide d'armes spécialement forgées.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel