Nacon : Oddo confirme son conseil sur la valeur

(CercleFinance.com) - Nacon a annoncé hier soir après Bourse l'acquisition de 100% du capital du studio de développement français Ishtar Games. Post opération, Nacom comptera 14 sites de développement regroupant près de 600 développeurs.



' Cette opération sera accompagnée par la création du label Ishtar. L'objectif de ce label sera de i/ créer de nouveaux jeux indépendants au travers d'univers et de gameplay du studio et ii/ signer des partenariats avec différents studios indépendants afin d'élargir le catalogue de jeux ' explique le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil surperformance sur la valeur et son objectif de cours de 9 E.



' Le cap reste donc maintenu sur les objectifs du plan à horizon 2023, via le M&A, la hausse des investissements dans les jeux, ainsi que la diversification des contenus et l'étoffement permanent du catalogue de jeux ' indique l'analyste.



