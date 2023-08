Nacon : Le gamer Lachlan Power nommé ambassadeur de la marque

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nacon a annoncé mardi la nomination de l'influenceur australien Lachlan Power en tant qu'ambassadeur officiel de ses accessoires pour jeux vidéo.



Aux termes du partenariat, le YouTuber et joueur professionnel utilisera désormais exclusivement les manettes du groupe français, ainsi que les casques audio produits par sa marque RIG.



L'accord prévoit par ailleurs une longue série de collaborations dans lesquelles PWR, l'entreprise créée par Lachlan Power, fera la promotion des derniers modèles de casques RIG et de manettes Nacon.



Le partenariat s'articulera dans un premier temps sur Evol-X, la toute nouvelle manette Xbox de Nacon, et sur le RIG 600 PRO, un casque gaming sans fil bluetooth.



Lachlan Power, considéré comme l'un des créateurs de contenu Fortnite les plus célèbres au monde, revendique une communauté de plus de 23 millions de fans sur YouTube, TikTok, Instagram et Twitch, avec un total de près de six milliards de vues.



Suite à cette annonce, l'action Nacon progressait de 1,1% dans les premiers échanges mardi à la Bourse de Paris, ce qui ne l'empêche pas d'accuser encore un repli de 43% cette année, pour cause de récents échecs commerciaux.



