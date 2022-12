Nacon : La filiale Ishtar Games va lancer trois jeux en 2023

(CercleFinance.com) - Ishtar Games, le label de jeux indépendants de Nacon, a dévoilé jeudi son tout premier 'line-up', avec la présentation de trois premiers jeux qu'il compte éditer l'an prochain.



Il s'agit de 'Worlds of Aria', un jeu de rôle fantastique développé par l'entreprise lilloise Ludogram Games et de 'Spirited Thief', un jeu d'infiltration tactique imaginé par le studio parisien Koi Snowman Games.



Ishtar prévoit également de commercialiser son propre titre, 'Lakeburg Legacies', un simulateur de gestion de village.



Tous ces titres devraient sortir courant 2023.



Depuis 2021, Ishtar Games fait partie du périmètre de Nacon, au sein duquel il opère en tant que filiale d'édition indépendante, tout en bénéficiant de l'infrastructure mise en place par le groupe de jeux vidéo.



