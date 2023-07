Nacon : Invest Securities réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le management avait indiqué que le CA serait en repli par rapport à l'année dernière rappelle l'analyste dans son étude du jour.



' Ce repli s'avère plus limité qu'escompté (-9% vs -19% attendu), en particulier sur l'activité Jeux (-1% vs -21% att). Surtout, le management réitère les objectifs 2023/24 et confirme le calendrier de sorties de jeux, en particulier pour Robocop qui sera le principal contributeur aux résultats 2O23/24 après le décalage de Test Drive Unlimited ' indique Invest Securities.



' Si le titre devrait rebondir ce matin, la très forte sous-évaluation ne pourra selon nous s'effacer qu'en cas de succès commercial d'un des nouveaux jeux (Robocop), mettant fin à la série d'échecs commerciaux (Gollum, Steelrising, Blood Bowl 3) ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 3,8 E.



