Nacon : Invest Securities réitère son conseil

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que les résultats 2020/2021 s'avèrent globalement en ligne avec ses attentes.



Invest Securities souligne que Nacon, conformément à ce que le management avait annoncé en avril, a relevé ses objectifs 2022/23e.



' Ce rehaussement nous paraît logique au vu des importants investissements réalisés par le groupe depuis l'IPO mais aura aussi pour corollaire l'augmentation des investissements au cours des prochaines années bien que moins importante qu'en 2020/21 ' indique le bureau d'analyses.



' Nous l'intégrons prudemment dans nos estimations (CA att 230mE en 22/23 vs 212mE préc), de même que des dépenses R&D revues à hausse (+15%/+8%/+5% sur 21-24 vs +2%/+5%/+5% préc) avec un impact de -40%/-10% sur nos BNA 21/22-22/23 ' rajoute l'analyste.



A la suite de la révision de la séquence de DCF, l'objectif de cours est inchangé à 10E. Invest Securities confirme son conseil à l'achat.



