Nacon : Invest Securities ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que la société a publié un chiffre d'affaires sur le 2ème trimestre 21/22 légèrement inférieur à ses attentes (39,2 ME contre 41 ME attendu par Invest Securities).



Le bureau d'analyses note un recul homogène (environ -20%) entre une activité jeux vidéo dont le CA nouveau jeux apparait décevant alors que le groupe a publié le jeu WRC 10 sur le trimestre et une activité accessoire qui a subi l'impact de décalages de livraison en Amérique du Nord.



' Cette relative déception doit selon nous être largement relativisée par la base de comparaison très difficile (exercice 2020/21 exceptionnel) et surtout au regard d'un très gros second semestre (107 à 127mE de CA pour atteindre la guidance) qui sera porté par un gros catalogue de sorties de nouveaux jeux et un effet rattrapage dans les Accessoires '.



Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours ajusté à 8,6E contre 9,3E.



