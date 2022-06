Nacon : Dans le vert, un broker relève sa cible

(CercleFinance.com) - Nacon gagne plus de 1% à Paris, porté par une analyse positive de Invest Securities qui réitère son opinion 'achat' sur le titre avec un objectif relevé de 8 à 8,6 euros, dans le sillage d'un relèvement sensible de ses attentes de BNA 23-24 (+41%) pour tenir compte de la croissance du CA.



'Si les résultats 2021-22 publiés lundi soir ont confirmé l'exercice de transition et que le jeu Vampire connaît un démarrage décevant, le management s'est montré résolument optimiste sur 2022-23 et 2023-24', souligne l'analyste.



Il précise que Nacon a clarifié l'ajustement de guidance de CA (décalage d'un an de Test Drive Unlimited) et détaillé les principales hypothèses justifiant la très forte croissance attendue sur 2022-23 et le maintien d'une solide dynamique en 2023-24.





