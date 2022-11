Nacon : Après plusieurs reports, les sorties de jeux vidéo devraient s'enchaîner pour Nacon en 2023 et 2024

(BFM Bourse) - La filiale de BigBen Interactive spécialisée dans les périphériques gaming et l'édition de jeux vidéo a fait état d'une marge brute semestrielle meilleure que prévu. L'année en cours sera toutefois un exercice de transition. Pour l'année suivante, Nacon devrait en revanche profiter d’une activité éditoriale solide ainsi que d’un back catalogue important. Du côté de BigBen, les résultats semestriels ne sont pas aussi flamboyants car pénalisés par une intégration plus lente de Metronic.

En octobre dernier, Nacon avait été lourdement sanctionné en Bourse (-11,56%) dans le sillage d'un sévère avertissement sur ses résultats au titre de son exercice 2022/2023 clos fin mars. Le vendeur d’accessoires de gaming a avait été contraint d'abaisser ses prévisions annuelles en raison d'un report de la sortie de plusieurs jeux dont le très attendu "The Lord of the Rings: Gollum" adapté du célèbre roman Le Seigneur des Anneaux.

Les ventes d'accessoires ont également déçu sur la période couvrant les mois d'avril à septembre."Cette activité reste marquée par un effet de base très élevé notamment aux USA et par un marché mondial des casques en forte baisse" avait alors indiqué Nacon. "Cet avertissement est venu significativement écorner la confiance que les investisseurs pouvaient avoir dans le dossier" rappelait Berenberg dans une note en réaction à la contreperformance de Nacon.

Pas de mauvaise surprise, bonne surprise

Dans ce contexte, les résultats semestriels et les perspectives du spécialiste des jeux vidéo étaient très attendus des opérateurs. Nacon a ainsi annoncé lundi soir après Bourse, une marge brute de 47,6 millions d'euros, soit 61,4% du chiffre d’affaires après 52,1% à la même période de l'exercice précédent. Le moindre poids relatif des accessoires, qui pèsent à ce jour pour 37% du chiffre d’affaires total (contre 60% à l'an passé), explique cette progression du taux de marge brute.

La résultat opérationnel courant du 1er semestre progresse pour sa part de 31,4% à 11,1 millions d'euros, soit 14,3% du chiffre d’affaires. Le résultat net, quant à lui, a plus que doublé à 8,4 millions d'euros après 3,8 millions d'euros au 1er semestre 2021/2022.

La publication semestrielle de Nacon a été appréciée des investisseurs, le titre progresse de plus de 7,5% à 2,36 euros, vers 15h30. "Nacon monte en Bourse car la publication révèle une marge brute en hausse, portée par un mix produits de plus en plus orienté sur les jeux et avec un poids moins important des accessoires", explique Louis-Marie de Sade, analyste chez EuroLand Corporate. "Les investisseurs apprécient également la bonne visibilité sur la top line pour les mois et les années à venir. Les décalages de jeux ont été annoncés à la dernière publication donc il n'y a pas de grosses déconvenues sur cette publication " poursuit-il.

Pour Invest Securities en revanche, ces résultats semestriels sont loin d'être flamboyants. Ils sont même jugés "sans grande surprise" par le bureau d'études, d'autant plus que Nacon ajuste une nouvelle fois la formulation de ses objectifs 2022/2023 qui intégraient depuis fin octobre "des objectifs très modestes". En guise de perspectives, Nacon anticipe désormais un chiffre d’affaires et un résultat opérationnel courant pour 2022/2023 "en légère progression par rapport à l’exercice précédent" malgré la sortie plus tardive de plusieurs jeux majeurs, une activité accessoires en retrait et les tensions dans l’approvisionnement des nouvelles consoles.

Le bureau d'études insinue donc que Nacon a émis "un petit avertissement sur résultats" qui ne dit pas son nom. Le groupe créé par BigBen Interactive visait jusqu'alors une croissance de son chiffre d’affaires ainsi qu'une progression de son résultat opérationnel courant sur l’exercice.

Du côté de l'actualité éditoriale, la direction a annoncé un décalage de quatre jeux (Blood Bowl, Chef Life, Clash et Transport Fever 2) dont les sorties étaient prévues au troisième trimestre 2022/2023. Ils devraient finalement sortir vers le quatrième trimestre 2022/2023 (de janvier à mars 2023). A noter que le très attendu The Lord of the Rings: Gollum, dont la sortie était prévue en septembre 2022 puis repoussée à "2023", est désormais prévu pour le premier semestre 2023/2024. De son côté, la sortie du jeu Test Drive Unlimited Solar Crown a été reportée à une date qui n'a pas été confirmée mais "la direction la place en septembre 2023", précise l'analyste d'EuroLand Corporate.

Forte activité éditoriale prévue

Ces mêmes reports conduisent toutefois Nacon à être positif sur l'exercice 2023/2024. "Les sorties sur l'exercice 2022/2023 permettront d’alimenter le back catalogue de 2023/2024 et auront mécaniquement un effet d’accélération de la croissance" explique le groupe.

Un enthousiasme qui est également partagé par EuroLand Corporate: "Les 13 jeux qui vont sortir sur l'année 2022/2023 vont contribuer à alimenter le back catalogue. Entre 18 et 20 jeux sont prévus sur l'année suivante soit 2023/2024. La combinaison des deux devrait offrir à Nacon une très belle année 2023/2024" précise Louis-Marie de Sade.

Du côté d'Invest Securities, le son de cloche est diamétralement opposé. "Le management tente de réaffirmer sa confiance dans l’avenir et sur 'l’exercice 2023/24 prometteur', mais il apparait difficile de leur accorder du crédit au regard du momentum actuel", tient à tempérer Invest Securities.

À l'instar de Dontnod ou Focus Home Interactive, Nacon est positionné sur l'édition de jeux vidéo "AA", soit des productions au budget plafonné et avec un niveau d’ambition technique moindre mais placées sur des niches porteuses - par opposition à Ubisoft, qui produit des jeux dits "AAA", aussi appelés "blockbusters".

La fille fait mieux que la mère

Comme sa filiale, la maison-mère BigBen a communiqué les résultats semestriels de son exercice 2022/2023 décalé ce lundi soir. Le principal point noir de cette publication est à chercher du côté du résultat opérationnel courant. Il s’établit à 0,7 million d'euros, contre 1,4 million d'euros l’an passé. La direction attribue cette contreperformance à Metronic, le leader européen du traitement de l'image spécialisée dans l'univers connecté de l'audio-vidéo acquis en octobre 2021.

"Hors impact de Metronic, le résultat opérationnel courant aurait été en croissance sur le semestre" explique BigBen qui signale que "des actions sont actuellement menées pour améliorer la rentabilité de Metronic". "Les belles synergies qui étaient attendues de cette intégration ne se matérialisent pas encore", indique Louis-Marie de Sade.

"Compte tenu d'une croissance qui devrait être soutenue pour Nacon Gaming et d'une activité Bigben Audio-Vidéo/Telco qui devrait rester bien orientée en 2023-2024, le groupe anticipe une croissance forte dès l'exercice prochain et réaffirme sa confiance dans ses perspectives à moyen terme" conclut BigBen. "A l’inverse de Nacon qui a ajusté son wording sur ses objectifs, BigBen réitère ses objectifs 2022/2023, visant toujours une progression du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel courant", indique Invest Securities.

Le marché se focalise sur le net tassement du résultat opérationnel courant du fait de l'intégration plus longue que prévue de Metronic. Le titre BigBen cède 5,5% pour évoluer sur ses plus bas annuels à 6,90 euros, vers 15h30.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse