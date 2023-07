Microsoft : Après Apple, Microsoft pèsera-t-il bientôt lui aussi plus de 3000 milliards de dollars en Bourse?

(BFM Bourse) - Le mastodonte des services informatiques se situe actuellement autour de 2600 milliards de dollars de capitalisation boursière. Mais les bureaux d'études voient la société de Seattle dépasser les 3000 milliards.

C'est un club dont seul Apple fait pour le moment partie: les entreprises qui pèsent pour plus de 3000 milliards de dollars en Bourse. Le groupe de Cupertino a repassé fin juin cette barre en termes de capitalisation boursière (c'est-à-dire la valeur en Bourse de l'ensemble des actions d'une société), après l'avoir déjà brièvement franchie début 2022.

Mais Apple pourrait être rejoint prochainement par le deuxième plus important groupe en Bourse au monde, à savoir Microsoft, dont la capitalisation actuelle frôle les 2600 milliards de dollars. La société dirigée par Satya Nadella connaît déjà depuis le début d'année un parcours boursier enviable. Son action progresse de 46,3% (*) depuis le 1er janvier, soit un tout petit peu moins qu'Apple (+49,8%), qui a été porté par la relance de la croissance des ventes d'iPhones ainsi que par les espoirs que cette dynamique s'accélère encore avec le lancement à l'automne de la gamme iPhone 15.

Microsoft pour sa part a été soutenu par de bons résultats financiers, notamment au troisième trimestre de l'exercice 2022-2023 (de janvier à mars dernier), grâce à la dynamique (+25% hors effets de changes sur les trois premiers mois de l'année) de ses services d'informatiques dématérialisés (cloud) avec sa marque phare Azure. L'activité de ce segment tout comme d'ailleurs la valorisation de Microsoft bénéfice de l'engouement pour l'intelligence artificielle (IA) générative, personnifiée par ChatGPT. Microsoft a d'ailleurs investi plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI, le créateur de ChatGPT, intégrant ses technologies d'IA générative dans ses services comme Bing, son moteur de recherche.

Le mieux placé pour bénéficier de l'essor de l'IA dans les logiciels

L'ascension ne serait pas finie à en croire les bureaux d'études. Morgan Stanley a ainsi au début du mois relevé son objectif de cours à 415 dollars, ce qui porterait la valorisation de la société à un peu plus de 3200 milliards de dollars. La banque américaine juge que Microsoft s'échange encore à des multiples raisonnables en matière d'attentes sur la croissance des bénéfices futurs.

"L'IA générative semble élargir considérablement la portée des processus commerciaux pouvant être automatisés par des logiciels", a-t-elle expliqué dans une note citée par Bloomberg. Or "Microsoft est le mieux placé dans le secteur des logiciels pour monétiser cette expansion", considère l'établissement.

Wedbush dit de son côté clairement que Microsoft deviendra la prochaine entreprise à dépasser les 3000 milliards de dollars de capitalisation. Dan Ives, l'analyste du bureau d'études en charge de la tech, estime que la société passera ce cap début 2024.

"Nous estimons que pour chaque 100 dollars de dépenses en cloud Azure avec Microsoft, il y a 35 à 40 dollars supplémentaires de dépenses en IA qui sont maintenant sur la table, ce qui change la donne", soulignait-t-il début juillet sur Twitter. Notons au passage que Dan Ives, connu pour ses prévisions optimistes, avait également prédit auprès de CNBC qu'Apple, de son côté, dépasserait les 4000 milliards de dollars de capitalisation d'ici 2025.

De meilleures perspectives dans le cloud

UBS, elle, a révisé son jugement la semaine dernière, passant de "neutre" à "achat" sur l'action, avec un objectif de cours relevé de 345 dollars à 400 dollars, contre 346 dollars à l'heure actuelle. Ce qui confère au titre un potentiel de près de 15% et permettrait ainsi à Microsoft d'afficher quasiment une valorisation de 3000 milliards de dollars.

La banque estime que le ralentissement des dépenses dans les services de cloud a passé son creux. Elle se veut ainsi un peu plus optimise sur la croissance d'Azure, tablant sur une progression des revenus de 26,9% contre 26,5% précédemment pour le trimestre allant d'avril à fin juin soit le haut de la fourchette indicative donnée par Microsoft (26%-27%).

Surtout la banque suisse estime que l'IA générative va encore accélérer l'activité de la société. "Bien que l'enthousiasme pour l'IA soit déjà bien intégré dans le cours, nous pensons qu'il est de plus en plus difficile de rester à l'écart" de l'action, écrit UBS. Microsoft a expliqué que l'IA devrait gonfler la croissance d'Azure d'un point de pourcentage (soit 125 millions de dollars) sur le trimestre allant d'avril à fin juin. Sauf qu'UBS estime que ce coup de pouce pourrait s'avérer bien plus élevé et fournir ainsi un catalyseur à l'action, l'établissement chiffrant à 50% la probabilité que cette ampleur s'élève à deux points de pourcentage.

Autre point justifiant l'optimise de la banque: la monétisation de Microsoft 365 Copilot, un assistant personnel lancé en mars sur ses applications Microsoft 365 (Word, Excel, Powerpoint, Teams etc..) et qui carbure également à l'IA. Cette monétisation a été lancée cette semaine par le groupe américain à raison d'un abonnement de 30 dollars par mois. Sur la base de certaines hypothèses, UBS calcule un supplément de revenus de plus de 7 à 9 milliards de dollars d'ici à l'exercice 2024-2025.

En attendant le marché prendra connaissance des prochains résultats financiers du groupe qui seront publiés le 25 juillet, soit mardi. Microsoft dévoilera alors ses comptes du quatrième trimestre 2022-2023, c'est-à-dire la période allant d'avril à fin juin.

(*) Les variations ont été arrêtées jeudi en fin de journée

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse