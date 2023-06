Apple : Apple repasse la barre des 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière

(BFM Bourse) - Le groupe à la pomme avait déjà franchi ce cap au début de l'année 2022.

Jusqu'où s'arrêtera Apple? Après avoir déjà repoussé à plusieurs reprises ses plus hauts historiques, le fabricant de l'iPhone repasse la barre des 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière, c'est-à-dire la valorisation en Bourse de l'ensemble de ses actions, en séance.

Cette capitalisation culminait à 3027 milliards de dollars en début de séance, selon les données de Yahoo Finance, l'action progressant de 1,6%.

La société avait déjà franchi ce cap en janvier 2022 avant de se replier sur le reste de l'année, l'ensemble des valeurs technologiques souffrant ensuite du durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale qui ralentit l'activité et pénalisé aussi les valorisations très élevées des groupes de croissances, avec la tech en première ligne.

Valeur refuge et ventes d'iPhone qui repartent

Pour revenir à 2023, Apple affiche sur l'ensemble de l'année une progression spectaculaire de 48%, comme d'ailleurs l'ensemble du compartiment technologique, le Nasdaq Composite prenant 30%.

L'action Apple a été portée depuis le début de l'année par plusieurs facteurs à savoir les anticipations d'une pause de la part de Fed au niveau de ses hausses de taux directeurs mais aussi la volonté des investisseurs de se réfugier sur les valeurs technologiques alors que les Etats-Unis risquent d'entrer en récession. Ce phénomène s'est particulièrement observé en mars, lors de la mini-crise bancaire, à la suite de la faillite de SVB.

Ce parce que ces valeurs possèdent à la fois un modèle d'activité résilient et capable de croître même en cas de ralentissement économique, mais surtout parce qu'elles possèdent énormément de cash, ce qui leur offre une protection importante lorsque la conjoncture se dégrade. A titre d'exemple, la génération de cash d'Apple a dépassé les 110 milliards de dollars l'an passé.

Les résultats d'Apple se sont par ailleurs révélés très satisfaisants. Au premier trimestre, les ventes de smartphones ont retrouvé le chemin de la croissance, déjouant les pronostics des analystes. Le groupe a enregistré de bonnes performances dans les pays émergents, en Inde notamment.

Vers une gamme iPhone 15 à gros succès?

"Apple a une autre source de buzz à venir dans les prochains mois: une mise à jour de sa plus grande vache à lait", à savoir de nouveaux iPhones, souligne aussi Bloomberg. L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro doivent ainsi arriver à l'automne, ce qui ravivera la gamme du groupe qui a connu relativement peu de nouveautés ces dernières années. "Et il n'y a rien de tel que l'attente d'un nouvel iPhone majeur pour exciter les actionnaires", ajoute Bloomberg.

"Les investisseurs pariant à la baisse sur le titre et les sceptiques d'Apple continuent de se gratter la tête, car beaucoup ont joué une 'histoire de croissance brisée' pour Apple cette année dans un contexte plus difficile, alors que nous croyons fermement que c'est exactement le contraire qui s'est produit, (le groupe de) Cupertino se dirigeant vers une renaissance massive de la croissance au cours des 12 à 18 prochains mois", a pour sa part expliqué Dan Ives, analyste de Wedbush Securities, dans une note de vendredi citée par CNBC.

Selon lui, le marché a grandement sous-estimé le fait que les utilisateurs d'iPhone 14 pourrait massivement acheter le nouvel iPhone 15, ce qui devrait créer un "mini super cycle" autour de ce nouveau smartphone. Ce car 25% des clients d'Apple les plus fortunés n'ont pas changé de téléphone au cours des quatre dernières années, selon ses estimations.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse