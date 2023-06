Apple : L'action Apple bat un nouveau record historique à Wall Street en clôture

(BFM Bourse) - Le titre du groupe de Cupertino a terminé à 183,79 dollars soit un nouveau record en termes de cours. Apple se rapproche à nouveau de la barre des 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Apple repousse un peu plus ses limites. L'action du fabricant du smartphone et du Mac a atteint lundi à la fin de séance à Wall Street un nouveau plus haut à la clôture, avec un cours de 183,79 dollars, porté par une progression de 1,56%.

Le groupe à la pomme avait déjà atteint il y a une semaine un nouveau record en séance, et ce juste avant d'annoncer son casque de réalité mixte, Vision Pro. Mais le titre avait effacé ses gains après la présentation de cet accessoire technologique à 3.499 dollars, qui n'a pas provoqué un enthousiasme démesuré du côté des investisseurs.

>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vers les 3000 milliards de dollars

Apple possède désormais une capitalisation boursière - la valeur en Bourse de la totalité de ses actions - d'environ 2900 milliards de dollars. Le groupe à la pomme, dont l'action a pris 41,5% depuis le début de l'année, est sur la bonne voie pour repasser la barre des 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière, qu'il avait déjà franchie en janvier 2022. Le cours était certes inférieur, mais davantage d'actions Apple circulaient alors. Selon les chiffres de Janus Henderson, le groupe de Cupertino a racheté l'an passé pour 89 milliards de dollars de ses propres titres.

L'action Apple a été portée depuis le début de l'année par plusieurs facteurs à savoir les anticipations d'une pause de la part de la Réserve fédérale (Fed) au niveau de ses hausses de taux directeurs – ces relèvements de taux pénalisant les valorisations des groupes de croissance comme la tech – mais aussi la volonté des investisseurs de se réfugier sur les valeurs technologiques alors que les Etats-Unis risquent d'entrer en récession.

Ce parce que ces valeurs possèdent à la fois un modèle d'activité résilient et capable de croître même en cas de ralentissement économique, mais surtout parce qu'elles possèdent énormément de cash, ce qui leur offre une protection importante lorsque la conjoncture se dégrade. A titre d'exemple, la génération de cash d'Apple a dépassé les 110 milliards de dollars l'an passé.

Les ventes d'iPhones repartent

Les résultats d'Apple se sont par ailleurs révélés très satisfaisants. Au premier trimestre, les ventes de smartphones ont retrouvé le chemin de la croissance, déjouant les pronostics des analystes. Le groupe a enregistré de bonnes performances dans les pays émergents, en Inde notamment.

"Apple a une feuille de route avec laquelle les gens sont à l'aise, elle a un flux de trésorerie incroyable, et vous ne pouvez pas faire mieux que cet incroyable modèle d'entreprise", a déclaré à Bloomberg Wayne Kaufman, analyste en chef du marché chez Phoenix Financial Services. "Apple est l'une des actions que les investisseurs sont à l'aise de posséder, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, parce qu'ils sont convaincus qu'ils gagneront de l'argent sur le long terme", ajoute-t-il.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse