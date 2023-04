Portés par le cloud et ChatGPT, les résultats de Microsoft ravissent Wall Street

(BFM Bourse) - La société de Redmond a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes tant en termes de revenus que de bénéfice par action. L'intégration de ChatGPT a porté les services de cloud computing.

Clairement Microsoft est la vedette de ce début de séance à Wall Street. L'action du groupe de services informatiques basé à Redmond bondit de 7,4% dans les premiers échanges.

La société dirigée par Satya Nadella a publié des résultats satisfaisants, qui témoignent de l'ascendant qu'a pris l'entreprise dans l'intelligence artificielle, via l'intégration des technologies de son partenaire OpenAI, le créateur du robot conversationnel ChatGPT. Et dans lequel Microsoft a investi plus de 10 milliards de dollars, selon les médias américains.

Sur le troisième trimestre de l'exercice 2022-2023 du groupe, clos en juin prochain, les revenus ont progressé de 7% en données publiées et de 10% hors effets de changes, à 52,9 milliards de dollars, tandis que son bénéfice par action s'est établi à 2,45 dollars par action. Selon CNBC, les analystes tablaient sur un bénéfice par titre de 2,23 dollars et des revenus de 51 milliards de dollars.

Azure boosté par ChatGPT

Sa division de services informatiques dématérialisés (cloud), très suivie par le marché, a satisfait les attentes. Sa croissance a atteint 22% en données publiées et 25% en excluant les effets de changes. Sa marque phare dans ce domaine, Azure, a même progressé de 31% hors impact des devises. Le service Azure Open AI, qui a intégré en mars ChatGPT, compte maintenant plus de 2.500 clients, soit une multiplication par 10 sur un trimestre, a indiqué Satya Nadella, le directeur général de l'entreprise, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. Les services cloud représentent désormais plus de la moitié des revenus de Microsoft.

La dynamique devrait se maintenir au prochain trimestre: la directrice financière, Amy Hood, a indiqué que la société attendait une croissance d'Azure entre 26% et 27% hors effets de changes pour les trois mois qui s'achèveront en juin.

La croissance effrénée du cloud permet à Microsoft de ne pas vraiment pâtir de la chute des licences Windows pour les ordinateurs personnels, en baisse de 28% sur un an, et des revenus tirés de ses tablettes, ordinateurs et consoles, qui reculent de 30% sur un an.

Alphabet a la traîne

Cités par CNBC Goldman Sachs et Morgan Stanley ont confirmé leurs opinions positives sur la valeur, respectivement à l'achat et à "surpondérer".

"Nous pensons que Microsoft est l'une des opportunités d'investissement les plus intéressantes dans l'industrie technologique et dans tous les secteurs", a écrit Kash Rangan, l'analyste de Goldman Sachs. Keith Weiss, celui de Morgan Stanley, loue pour sa part le "positionnement différencié de Microsoft dans le cloud public et l'intelligence artificielle générative, ainsi que sa capacité unique à fournir des solutions consolidées".

Le marché semble en tout cas attribuer une bonne longueur d'avance à Microsoft face à Alphabet, la maison-mère de Google, dans la course à l'intelligence artificielle. Si Microsoft bondit, donc, à Wall Street, le titre du groupe de Mountain View ne gagne que 1,3%, malgré de bons résultats trimestriels et une marge opérationnelle dans le vert pour Google Cloud, ce qui constitue une première.

A noter que l'action Microsoft ne pâtit pas de l'annonce concernant son rachat du studio de jeux vidéo Activision Blizzard, qui a été bloqué par le gendarme britannique de la concurrence, la CMA, ce mercredi.