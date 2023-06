Michelin : UBS confirme son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat et son objectif de 36 E après l'annonce de l'acquisition de Flex Composite Group (FCG), une entreprise de matériaux de haute technologie.



' Michelin dépense ses liquidités pour acquérir un actif à environ 2 fois ses multiples actuels pour une faible augmentation des bénéfices au fil du temps ' indique le bureau d'analyses.



FCG réalise plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie près de 400 salariés.



L'opération s'inscrit dans le plan stratégique visant à étendre les activités de Michelin au-delà des pneumatiques pour atteindre 20 à 30% de son activité à horizon 2030, en capitalisant sur son savoir-faire historique dans les flexibles composites.



