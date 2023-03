Michelin : Stifel garde sa note sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation Conserver sur le titre Michelin et son objectif de cours à 32E.



Alors que les ventes de Michelin ont grimpé au-dessus de 28,5 milliards d'euros en 2022, d'autres indicateurs connaissent des fortunes diverses estime l'analyse.



Le résultat opérationnel sectoriel en valeur absolue a été en ligne avec les objectifs 2023 dès 2022 mais ' les marges se sont comprimées, quittant le bas de la fourchette des prévisions (12,5-13,5%) et les prévisions absolues pour 2023 sont inférieures d'environ 0,1 milliard d'euros à l'engagement initial de 2021 pour cette même année ', relève Stifel.



Selon l'analyste, ' le FCF a été la principale faiblesse du groupe en 2022 '.



Mais pour Stifel, les éléments les plus intéressants concernent l'allocation du capital. Selon le directeur financier de Michelin, le groupe pourrait dépenser plus de 5 milliards d'euros sans mettre en péril sa notation actuelle ('A-' pour S&P / 'A3' pour Moody's).



