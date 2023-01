Michelin : RBC dégrade son opinion, objectif maintenu

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a annoncé vendredi avoir dégradé son opinion sur le titre Michelin, ramenée de 'surperformance' à 'performance sectorielle' avec un objectif de cours maintenu à 28 euros.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, RBC explique qu'il apprécie le dossier dans une optique de long terme, notamment au vu de la maîtrise des prix dont dispose le manufacturier et du potentiel de revalorisation dans le domaine des pneus de spécialités.



'Toutefois, au vu des éléments contraires sur le court terme et de l'accès de faiblesse des pneus de remplacement, nous n'attendons aucune revalorisation du cours de Bourse dans l'immédiat', précise l'analyste.



A noter que les analystes de Jefferies ont, eux, relevé leur objectif de cours de 33 à 34 euros ce vendredi, tout en renouvelant leur recommandation d'achat sur le titre.



