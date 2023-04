Michelin : Propose une collection de NFT exclusive

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Michelin annonce son entrée dans le Web3 via le lancement du Michelin 3xplorer Club, une communauté liée à une collection NFT exclusive de 5 000 unités.



'Le Michelin 3xplorer Club sera une communauté ouverte à tous, dans laquelle les propriétaires des cartes de membre au format NFT auront des accès privilégiés. Cette initiative traduit la volonté de la marque de continuer à explorer de nouveaux horizons, de conquérir de nouvelles frontières et de s'engager dans de nouvelles aventures aux côtés de ses clients', indique Michelin.



Les membres du Michelin 3xplorer Club détiendront une oeuvre digitale unique représentant Bibendum.



Cette collection NFT est la première étape de la stratégie de Michelin dans le monde du Web3, et témoigne de sa volonté de créer de nouvelles expériences pour ses clients, ainsi que de renforcer sa relation avec sa communauté.



