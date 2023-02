Michelin : Jefferies reste à achat après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Michelin ainsi que son objectif de cours de 34 euros, au lendemain de la publication par le pneumaticien de résultats de second semestre 2022 jugés faibles, avec un EBIT globalement en ligne.



'Le manquement des attentes par le free cash-flow était en partie dû à des différences de calendrier que le groupe prévoit d'inverser au premier trimestre de 2023', pointe cependant le broker dans le résumé de sa note.



'La société a présenté des prévisions pour 2023 qui, selon la direction, sont conservatrices, et nous pensons qu'il s'agit du plancher', poursuit Jefferies, qui prévoit une faible baisse à un chiffre du consensus d'EBIT actuel de 3,3 milliards d'euros.



