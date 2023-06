Michelin : Florent Menegaux élu à de nouvelles fonctions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Michelin fait savoir que Florent Menegaux, président du groupe Michelin, a été élu Président du Pacte mondial Réseau France par le Conseil d'administration du Pacte mondial des Nations Unies Réseau France, pour une durée de trois ans.



Ce mandat prend effet à compter de ce jour.



Le Pacte mondial Réseau France est la branche nationale du Pacte mondial des Nations Unies. Sa vocation est de structurer des actions concrètes autour de dix principes universels relatifs aux Droits humains, aux normes internationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption.



'Le Pacte mondial Réseau France porte une dynamique capitale pour aider les entreprises à répondre aux grands défis d'aujourd'hui. La clé se trouve dans le collectif et la solidarité. Je poursuivrai les efforts engagés par mes prédécesseurs et je veillerai pendant mon mandat, à apporter une contribution significative aux actions du réseau et à l'accélération de sa croissance dans les territoires' a commenté Florent Menegaux.



