Michelin : Cession des deux filiales en Russie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Après avoir suspendu ses activités industrielles en Russie en mars 2022, Michelin annonce la signature d'un accord avec Power International Tires, pour le rachat par celui-ci de ses deux sociétés locales, Michelin Russia Tyre Manufacturing Company et Camso CIS.



'Partenaire connu de Michelin, Power International est l'un des principaux distributeurs de pneumatiques en Russie et est présent sur l'ensemble du territoire', précise le fabricant français de pneumatiques.



Cet accord, qui fait suite à l'étude de différentes options, vise à préserver des emplois. Approuvé par les autorités locales compétentes, il va permettre de sauvegarder 250 emplois, principalement localisés à Davydovo.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.