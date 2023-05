Michelin : Acquiert Canopy Simulation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pour s'adapter à la révolution numérique, notamment en matière de simulation pour le développement des pneumatiques de compétition et des véhicules sportifs de série, Michelin annonce qu'elle vient d'acquérir Canopy Simulation.



La société anglaise, leader mondial de la simulation de ' temps au tour ', propose un des logiciels de simulation du marché, hébergé sur une plate-forme cloud.



Ce logiciel combine les modèles circuit, voiture et pneumatiques avec un ' simulateur de trajectoires ' très avancé, qui reproduit le comportement d'un ' pilote virtuel idéal '. Les applications de la modélisation du pilote sont multiples, aussi bien en course que sur la route.



En accélérant l'innovation au service de la course et de la mobilité, le simulateur permet de mieux accompagner les partenaires et les constructeurs, de réduire l'empreinte environnementalede la R&D, et de réaliser des économies sur les longues boucles de développement traditionnelles.



