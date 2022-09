Metropole tv : Les offres de rachat se bousculent pour rafler M6, qui décolle en Bourse

(BFM Bourse) - Les prétendants se bousculent au portillon pour s'offrir le deuxième plus grand groupe de télévision privé, après l’échec de la fusion avec TF1. Trois offres supérieures à 19,2 euros ont été déposées pour racheter les 48% détenus par le groupe allemand Bertelsmann.

La chaîne qui valait plus d'un 1 milliard d'euros. Les prétendants se bousculent pour s'offrir la participation dans M6, le deuxième plus grand groupe de télévision privé, plus d'une semaine après l’abandon du mariage avec sa rivale TF1.

Les fiançailles avec la première chaîne française étant désormais rompues, Thomas Rabe, le PDG de Bertelsmann avait alors indiqué en fin de semaine dernière, "tester le marché" afin de mesurer l'appétit des éventuels intéressés pour sa participation détenue dans M6. Les éventuels repreneurs avaient alors jusqu'à vendredi après-midi dernier pour manifester leur intérêt de se porter acquéreur des quelque 48% du capital détenus par le groupe allemand Bertelsmann.

Trois propositions de reprise

Au moins trois propositions de reprise auraient été déposées auprès de Bertelsmann, selon des informations du Point. Le "test" est donc plus que favorable pour l'homme d'affaires allemand qui avait manifesté dès le début de l'année 2021 son souhait de se désengager du marché français.

Un duo formé par Xavier Niel (groupe Iliad) et MediaForEurope (le groupe de télévision fondé par Silvio Berlusconi), un trio composé de Marc Ladreit de Lacharrière, FL Entertainment (le groupe coté de production audiovisuelle et de paris sportifs contrôlé par le Français Stéphane Courbit) et Rodolphe Saadé, le patron du géant du transport maritime CMA-CGM, seraient en lice pour faire l'acquisition des 48% du capital du groupe M6 qui est entre les mains de Bertelsmann. De son côté, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky ferait cavalier seul.

Un calendrier serré

Les trois prétendants au rachat auraient tous déposé une offre supérieure à 19,2 euros par action, soit un investissement de 1,1 milliard d'euros, selon Le Point. Une offre de 20 euros par action aurait même été formulée par le trio Stéphane Courbit, Rodolphe Saadé et Marc Ladreit de Lacharrière qui entend donc rafler la mise, indique une source proche du dossier. Une telle proposition extériorise une prime de 39% par rapport au cours de vendredi en clôture à 14,34 euros.

Ces nouvelles marques d’intérêt dévoilées ce week-end alimentent logiquement le courant acheteur sur le titre M6. L'action débute cette semaine en hausse de 4,6% à 15,10 euros vers 11h00, pour afficher l'une des plus fortes hausses du SBF 120. Elle s'adjuge près de 15% depuis l'abandon du projet de fusion avec TF1 le 16 septembre dernier.

Le timing est toutefois serré pour Bertelsmann. M6 doit voir sa licence de diffusion renouvelée en mai prochain et devra d’ailleurs soumettre un dossier dans cette optique dès le début de l’année prochaine. Passée cette échéance de mai 2023, tout nouveau changement de contrôle sera impossible pendant cinq ans. Il ne reste donc que quelques mois pour trouver un autre repreneur et valider l’opération.

"La cession devrait donc être signée d'ici fin octobre, afin de laisser le temps à l'Autorité de la Concurrence et à l'Arcom (ex-CSA) de se prononcer", indiquait alors vendredi Invest Securites dans une note consacrée à cette opération.

