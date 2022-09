Metropole tv : Le groupe M6 toujours ouvert à un rachat, son action et celle de TF1 en profitent

(BFM Bourse) - Thomas Rabe, le PDG de Bertelsmann, a indiqué au Financial Times qu'il "testait le marché" pour savoir si son groupe décidait de vendre sa participation de 48% dans M6, après l’échec de la fusion avec TF1.

Seulement quelques jours après l’abandon du mariage avec TF1, M6 pourrait être remise sur le marché. Le Financial Times a rapporté ce jeudi que le groupe allemand Bertelsmann, propriétaire de RTL Group, lui-même détenteur de 48,26% de M6, "testait le marché" en demandant aux éventuels intéressés de soumettre des offres non contraignantes pour sa participation dans la sixième chaîne.

"Selon des personnes proches du processus, la participation dans le deuxième plus grand groupe de télévision privé français attire un grand nombre d'acheteurs potentiels, dont certains des milliardaires les plus importants du secteur des médias", écrit le quotidien britannique.

Le Financial Times évoque le patron de CMA-CGM, Rodolphe Saadé, Vincent Bolloré, Stéphane Courbit, Marc Ladreit de Lacharrière, Xavier Niel, Daniel Kretinsky et Patrick Drahi (propriétaire de BFMTV et BFM Business).

De nombreuses marques d'intérêt

Thomas Rabe, PDG de Bertelsmann et directeur général de RTL Group, a confirmé au Financial Times que son groupe avait demandé aux potentiels candidats de soumettre des offres non contraignantes. Le dirigeant explique avoir été "inondé par des marques d’intérêt" après l’abandon du mariage TF1-M6, la semaine dernière. "C'est pourquoi nous "testons le marché". Nous déciderons sur la base de ce test si nous vendons ou non", a-t-il poursuivi, ajoutant que les bénéfices de M6 l'année dernière s'étaient inscrits "à un niveau record".

Contactés par BFM Bourse, des porte-parole de M6 et de RTL Group n’ont pas fait de commentaires supplémentaires.

A la Bourse de Paris, l’action Métropole TV (M6) retrouve de l’allant prenant 4,94% vers 16h10, soit la plus forte hausse du SBF 120. "L’action retrouve un peu d’attrait spéculatif", souligne un analyste.

TF1 de son côté s’adjuge 1,18% (dans un marché français en baisse de 1,42%), une hausse plus difficile à justifier. "L’article du Financial Times vient souligner l’intérêt et l’attrait d’investisseurs pour les chaînes de télévision ce qui peut créer un effet d’entraînement", essaie néanmoins l’analyste précédemment cité.

Calendrier serré

Le timing est toutefois serré pour Bertelsmann. M6 doit voir sa licence de diffusion renouvelée en mai prochain et devra d’ailleurs soumettre un dossier dans cette optique dès le début de l’année prochaine. Passée cette échéance de mai 2023, tout nouveau changement de contrôle sera impossible pendant cinq ans. Il ne reste donc que quelques mois pour trouver un autre repreneur et valider l’opération.

"Le délai est effectivement assez court et met ainsi RTL Group dans une position peu confortable s'il souhaite céder rapidement. D’autant que l’environnement macroéconomique a depuis changé", expliquait lundi à BFM Bourse Christophe Cherblanc, responsable de la recherche action - secteur médias chez Société Générale CIB.

Au-delà de ce calendrier rappelons que la régulation française via une loi de 1986 interdit à un actionnaire de détenir plus de 49% du capital ou des droits de vote d’une chaîne nationale de télévision de la TNT dont l’audience moyenne annuelle dépasse 8%.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse