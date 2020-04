Metropole tv : Baisse de -7,1% des revenus au premier trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Annoncé ce soir, le chiffre d'affaires du groupe M6 s'affiche, pour le premier trimestre, à 321,3 millions d'euros, en baisse de -7,1%.



'Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 45,6 ME, contre 64,2 ME au 1er trimestre 2019. Cette diminution s'explique par le recul de l'activité publicitaire et l'absence de contribution du contrat M6 mobile by Orange (4,7 ME au T1 2019), partiellement compensés par la mise en oeuvre d'un plan d'économies à effet immédiat. L'agilité dont fait preuve le Groupe dans cet environnement économique dégradé lui permet de maintenir un solide niveau de marge opérationnelle (14,2%)', ajoute le groupe.



Au 2e trimestre, le Groupe M6 se fixe comme objectif l'absorption de l'ordre de 50% de la baisse de ses revenus grâce à un plan de réductions de ses coûts opérationnels, qui concerne l'ensemble de ses activités et de ses métiers.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

