Medincell : Pourquoi le prêt garanti par l'Etat change la donne pour les biotechs

(BFM Bourse) - Pour la plupart déficitaires, exposées à voir échouer la plupart de leurs projets, les entreprises de biotechnologies ne peuvent habituellement compter que sur des investisseurs spécialisés (ou indifférents au risque) pour se financer. Le prêt garanti par l'Etat change la donne notamment pour OSE Immunotherapeutics et Medincell.

Quelle banque irait financer une entreprise qui, depuis sa création en 2003, a été déficitaire la plupart du temps, qui s'attend même à voir ses pertes s'alourdir à mesure que ses projets progressent (les phases de recherche clinique coûtant en effet de plus en plus cher à mesure qu'elles approchent de leur terme, les derniers essais nécessitant les plus grosses cohortes)? Sans possibilité de construire un tableau de cash-flows, les biotechs sont généralement inéligibles à tout financement bancaire habituel, et dépendent donc -hors partenariat industriel, rarissime lorsque le développement est encore en stade précoce- de fonds de capital risque et du marché boursier.

La mise en place du prêt garanti par l'Etat (PGE) vient cependant changer la donne, en incitant les banques à octroyer plus facilement des crédits, y compris à certaines sociétés de R&D pharmaceutique dont l'avenir repose (malgré tout) sur un pari. Avantage pour les actionnaires : recourir à un prêt bancaire, surtout dans le contexte de faiblesse des taux d'intérêt actuel, n'entraîne aucune dilution et donc n'amoindrit pas la quote-part d'éventuels bénéfices à venir.

Dans ce contexte, MedinCell a annoncé mercredi soir avoir obtenu un prêt de 10,9 millions d'euros remboursable d'ici 12 mois (avec option d’extension de cinq ans) au taux, appréciable, de 0,25%. Ce prêt a été obtenu auprès de la Banque Populaire du Sud et de BNP Paribas, les banques habituelles de la société montpéllieraine... Mais qui ne lui avaient jusqu'ici accordé que quelques centaines de milliers d'euros de prêts, moyennant nantissement sur son fonds de commerce.

PGE pour OSE Immunotherapeutics

La veille, c'est OSE Immunotherapeutics qui a annoncé avoir obtenu un financement non dilutif grâce à un PGE, également d'une maturité initiale de 12 mois et une option d’extension de cinq ans supplémentaires (soit jusqu’à mai 2026), souscrit auprès d'un syndicat bancaire (BNP Paribas, CIC, Crédit Mutuel).

Il ne faut pas pour autant s'attendre à voir les crédit bancaires pleuvoir sur les biotechs tricolores. La garantie de l'Etat est certes un encouragement massif pour les banques, mais elle n'est pas illimitée (90% de la créance), ce qui ne dispense pas les établissements d'une certaine sélectivité. En ce sens, OSE et MedinCell présente de réels arguments, leurs technologies respectives bénéficiant a minima de la reconnaissance d'industriels du secteur. OSE Immunotherapeutics a signé des accords avec le français Servier, l'allemand Boehringer Ingelheim et le coréen CKD Pharma, MedinCell avec Teva et Cornerstone Animal Health pour la partie vétérinaire. Les deux sociétés ont en outre la réputation de ne pas se reposer sur les largesses des investisseurs, n'ayant pas fait appel au marché depuis leur introduction.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

