Medicrea internat. : Le pro de la chirurgie de la colonne vertébrale Medicrea avalé par le géant américain Medtronic

(BFM Bourse) - Après Supersonic Imagine et EOS Imaging, une autre medtech tricolore à la technologie prometteuse passe sous pavillon américain. Le spécialiste des implants orthopédiques lyonnais Medicrea est en effet visé par une OPA amicale du géant des technologies médicales, l'américain Medtronic. À 7 euros par action, la medtech est valorisée quelque 135 millions d'euros.

La nouvelle ruée vers l'Ouest -celle des biotechs et medtechs tricolores- se poursuit avec Medicrea, le spécialiste lyonnais des implants orthopédiques, qui va poursuivre son développement de l'autre côté de l'Atlantique après l'OPA "volontaire et amicale" de Medtronic, leader mondial des technologies médicales. À 7 euros par action, l'offre du géant américain (valorisé quelque 130 milliards d'euros) représente une prime de 22% par rapport au cours de clôture du 14 juillet (Medicrea a annoncé l'opération mercredi) et de 56% par rapport à la moyenne des trois derniers mois. Le titre Medicrea s'est donc mécaniquement ajusté au prix de l'offre mercredi, avec un bond de 20,5% à 6,94 euros.

Si l'opération n'est pas une surprise -Medicrea ayant annoncé le 8 juillet dernier à l'occasion de sa publication trimestrielle que les "discussions stratégiques", mises en sommeil pendant le deuxième trimestre, avaient reprises "de façon très active"- elle s'inscrit dans la continuité des rachats de sociétés cotées françaises du secteur biotechnologique ces dernières années. En juin 2019, le spécialiste de l'imagerie médicale Supersonic Imagine était tombé dans l'escarcelle de l'américain Hologic (pour 35 millions d'euros) au terme d'un parcours boursier chaotique en dépit du succès commercial du groupe. Plus récemment encore, en février dernier, c’était au tour du spécialiste de la radiographie EOS Imaging de se faire avaler par un concurrent américain, Alphatec Holdings. Ce dernier avait d'ailleurs déjà mis la main, il y a une dizaine d'années, sur une jeune pousse tricolore des prothèses orthopédiques, Scient'X.

Un secteur où la France est en pointe

D'autres pépites tricolores -on peut citer le spécialiste des implants dédiés à la réparation des fractures vertébrales Vexim, racheté par le géant Stryker en 2017 ou encore Medtech, pionnier mondial des robots d'assistance chirurgicale repris par Zimmer Biomet en 2016- avaient déjà été la cible de groupes américains, désireux de se renforcer dans un secteur où la France est en pointe (jusqu'à quand?).

Dans un marché désormais concentré autour des géants américains sus-cités, Medicrea -fortement endetté (environ 50 millions d'euros) et en pertes opérationnelles chroniques sur les derniers exercices- n'avait d'autres choix que de s'adosser à l'un d'entre eux pour poursuivre son développement.

Medtronic a donc conclu avec des actionnaires de Medicrea, et notamment son président fondateur Denys Sournac, un accord portant sur "l'acquisition de toutes les actions en circulation de Medicrea", soit environ 44,4% du capital (ajusté des nouvelles actions à émettre lors de l'exercice de bons de souscription). Le seuil de renonciation à l’opération a été à plus de 66% par Medtronic. Il est envisagé que l'offre soit déposée auprès de l'AMF en septembre. Sous réserve des différentes autorisations réglementaires et des autres conditions suspensives usuelles, la réalisation de l'opération est attendue avant la fin de l'année 2020.

Un essor spectaculaire

"Associer le portefeuille innovant d’implants rachidiens, de robotique, de navigation et de technologie d'imagerie 3D de Medtronic, aux capacités et aux solutions de Medicrea en matière d'analyse de données, d'intelligence artificielle et d'implants personnalisés, permettrait d'améliorer la solution procédurale entièrement intégrée de Medtronic pour la planification et l'exécution des interventions chirurgicales. Cela marque une nouvelle étape importante dans notre engagement à améliorer les résultats des traitements des pathologies de la colonne vertébrale", s'est félicité le groupe américain.

Le cœur de métier de Medicrea est la planification chirurgicale préopératoire et la conception d’implants sur mesure. Cette activité a connu un essor spectaculaire en 2019 avec plus de 1.850 chirurgies réalisées, 48% de plus qu'en 2018, permettant au groupe de franchir le seuil des 5.000 chirurgies depuis son lancement en 2007.

“Medtronic deviendra la première société à proposer une solution intégrée comprenant une planification chirurgicale basée sur l'intelligence artificielle, des implants rachidiens sur mesure et une chirurgie assistée par robot, ce qui bénéficiera grandement à nos clients et leurs patients" conclut le mastodonte des technologies médicales.

