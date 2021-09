Medesis pharma : Transgene et Medesis brevettent une technologie commune et décollent en Bourse

(BFM Bourse) - En délicatesse depuis son introduction en Bourse en février dernier, la biotech montpelliéraine à l'origine d'une technologie de nano-émulsion permettant d'administrer un principe actif médicamenteux directement au cœur des cellules se réveille ce mercredi à l'annonce du dépôt commun avec Transgene d'un brevet européen sur une technologie potentiellement applicable au cancer et à de nombreuses indications.

Débuté en septembre 2019 et plusieurs fois reconduit, l'accord de recherche collaborative entre Medesis et Transgene débouche ce jour sur le dépôt d'un brevet européen protégeant une approche thérapeutique originale pour inhiber l'expression du gène de l'interféron (des protéines naturellement produits par les cellules du système immunitaire).

"La présente invention concerne une nouvelle application originale du système de micelles inverses Aonys développé par Medesis pour la délivrance de petits ARNs interférents (siRNAs) (...) Cette technologie permet, après une administration buccale, un transport plasmatique protégé dans les lipoprotéines (association moléculaire formée par des lipides et des protéines) HDL, le passage des barrières biologiques et la délivrance intracellulaire des siRNAs par les récepteurs cellulaires des lipoprotéines. Elle doit également permettre le ciblage des tumeurs qui surexpriment les récepteurs aux HDL" détaille le communiqué.

Concrètement, la plateforme (Aonys) développée par Medesis permet de mélanger des composants lipidiques spécifiques qui s’auto-structurent spontanément en une microémulsion eau-dans-huile. L'agent actif est solubilisé dans la phase aqueuse de la microémulsion, dans des micelles inverses de 3 à 5 nanomètres de diamètre. En termes moins techniques, le principe actif du médicament est administré sous forme de nano-gouttelettes ; des entités si petites qu'elles pénètrent directement via la muqueuse buccale et de là se diffusent dans toutes les cellules (directement dans le cytoplasme).

Pour Transgene, cette approche est intéressante car elle permet de bloquer transitoirement le mécanisme de défense antiviral qui pourrait se mettre en œuvre dans le traitement du cancer par des virus oncolytiques (qui induisent la mort des cellules tumorales). "Le brevet montre effectivement une activité renforcée pour la combinaison entre siRNA anti-IFNAR1 (une protéine, chaîne alpha du récepteur interféron alpha / bêta, NDLR) nano formulé et son vecteur oncolytique Vaccinia (virus ayant servi à mettre au point le vaccin contre la variole, NDLR) dans un modèle préclinique de tumeur solide" précise Medesis dans son communiqué publié mardi après Bourse.

D’autres pathologies liées à une surexpression d’un ou plusieurs gènes liés à la voie de l’interféron pourraient également bénéficier de l’invention, souligne la société biotechnologique héraultaise, qui dresse une liste exhaustive des indications potentielles: les infections bactériennes, virales ou parasitaires et les maladies auto-immunes et/ou inflammatoires, dont le lupus érythémateux disséminé (LED), la sclérose en plaques (SEP), les myosites comme la dermatomyosite, la maladie de Sjogren, la sclérodermie, la polyarthrite rhumatoïde ou la sarcoïdose, la pathologie neuropsychiatrique et certains cancers, en particulier les cancers surexprimant le gène IFNAR1.

L'annonce du dépôt de ce brevet profite aux deux groupes concernés sur le marché parisien, Medesis et Transgene s'adjugeant 6,8% chacun vers 10h30. Les deux sociétés biotechnologiques n'affichent en revanche pas le même parcours boursier depuis le début de l'année, la première citée lâchant toujours près de 17% depuis son introduction en Bourse à 6,76 euros par titre le 12 février dernier - et bien plus depuis son plus haut touché tris jours plus tard à plus de 16 euros par titre. La seconde, en revanche, semble bien partie pour signer sa 5e séance consécutive de hausse, et porte son avance depuis le 1er janvier à près de 60% à ce stade. La biotech alsacienne, qui ambitionne de développer des vaccins contre le cancer unique pour chaque patient, a notamment profité début mars de l'annonce du lancement de tests chez l'homme pour le virus tueur de tumeurs qu'elle a développé.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse