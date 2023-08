Maurel et prom : Chute en raison de son exposition au Gabon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Maurel & Prom dévisse de plus de 19% mercredi à la Bourse de Paris, dans un contexte de marché rendu nerveux par l'apparition du risque politique au Gabon, où le groupe génère 75% de sa production.



Les investisseurs se désengagent de la société pétrolière en raison de son exposition au Gabon, où un groupe d'officiers dit avoir évincé du pouvoir le président Ali Bongo, tout juste réélu.



Un trader rappelle ainsi que Maurel & Prom était récemment devenu 'le premier opérateur au Gabon à la suite du rachat d'Assala Energy', une opération que le groupe considérait comme une 'étape majeure'.



Au Gabon, où Maurel & Prom est présent depuis plus de 15 ans, l'entreprise a réalisé l'an dernier quelque 75% de sa production et elle y affiche aujourd'hui plus de 70% de ses réserves.



La filiale gabonaise de Maurel & Prom demeure la première filiale en termes d'effectifs, avec 294 salariés à la fin 2022, soit 42% de ses effectifs totaux.



La société avait d'ailleurs conclu en 2021 un protocole d'accord avec la république gabonaise en vue de garantir le développement de ses actifs à moyen et long-terme.



Au-delà de ses actifs en production, M&P étudie actuellement des opportunités en phase d'exploration ou d'appréciation, ses autorisations d'exploration sur les permis Kari et Nyanga Mayombe ayant été prolongées jusqu'en 2029.



Dans son dernier rapport annuel, le groupe rappelle que sa filiale gabonaise dispose d'agents de sécurité sur site, de plans d'urgence et de sûreté



Aucun porte-parole du groupe n'était toutefois disponible dans l'immédiat pour répondre aux questions de Cercle Finance.



Vers 11h30, l'action de la société pétrolière chutait de plus de 19%, signant l'une des plus fortes baisses du marché parisien avec Eramet (-20%), lui aussi très présent au Gabon.



Au Gabon, l'économie nationale repose à 60% sur les ventes de pétrole et de gaz, ce qui réduit le risque d'un impact sur le secteur d'après les analystes.



